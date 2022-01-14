На Івано-Франківщині за добу медики проти COVID-19 вакцинували 3 138 людей

Впродовж 13 січня проти COVID-19 в Івано-Франківській області медики щепили 3 138 людей. Про це свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони України.

За попередню добу в області першою дозою лікарі вакцинували 1 181 прикарпатця, другою — 1 744, додатковою дозою імунізувалася 21 людина. Усього першою дозою щепилися 426 884 жителі, другою дозою медики вакцинували 385 528 людей, додатковою — 153.

Бустерною дозою на Івано-Франківщині за попередню добу вакцинувалися 192 людини. Всього ревакцинальною дозою щепилися 869 прикарпатців.

На Івано-Франківщині першою дозою вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech щепили 2 002 дитини та підлітків до 18 років, другою дозою — 1 531.

Згідно з даними, розміщеними на сайті Ради національної безпеки і оборони України, на Франківщині на 10 тис. населення двома дозами імунізувалися приблизно 27,88% жителів області, однією дозою — 30,99%.

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Найбільше прикарпатців вакцинувалися препаратом Pfizer-BioNTech (41,6% тих, хто отримав першу дозу, та 43,4% людей, які імунізувалися другою дозою). Першою дозою вакцини компанії AstraZeneca щепилися 25,8%, другою дозою — 22,9%. Найменше прикарпатців імунізувалися препаратом Moderna (9,1% — першою дозою, 10% — другою) і CoronaVac (23,4% і 23,7% відповідно).

Найбільше прикарпатців, яких медики щепили додатковою дозою, імунізувалися препаратом Pfizer-BioNTech — 63,4%.

92,4% жителів області також обрали Pfizer-BioNTech для введення бустерної дози.

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