Польське видання Onet повідомило про масштабний витік інформації про матеріальні ресурси, озброєння та військову техніку польських Збройних сил, яка може становити значний інтерес для спецслужб країн світу.

Найімовірніше, витік стався у Штабі планування логістики Інспекції забезпечення збройних сил у Бидгощі. Ця інформація включає дані про озброєння польської армії, боєприпаси, запчастини до бойових машин та спеціалізоване програмне забезпечення.

"Розкриті дані складаються із 1 757 390 записів. Кожна позиція, тобто. запис, становить собою звітну потребу кожного підрозділу в техніці", – йдеться у публікації.

За даними видання, базу даних вже завантажили користувачі з більш як десятка країн, зокрема Росії та Китаю. При цьому деяка інформація, що міститься у базі, може становити велике значення для іноземних спецслужб.

"Це — стратегічні дані, які, наприклад, шукає російська розвідка", — зазначив у коментарі виданню генерал Петро Питель, колишній голова Служби військової контррозвідки. На його думку, така інформація коштує великих грошей.

Серед втрачених даних також є інформація про обладнання, закуплене польською армією у США, Німеччині та Ізраїлі.

Відповідно до даних видання, дані про матеріальні ресурси польської армії з’явились в інтернеті 9 січня. При цьому витік відстежив військовий Національний центр безпеки кіберпростору, який проінформував про це військові служби.

Журналістам вдалося підтвердити факт витоку у двох незалежних джерел, пов’язаних зі спецслужбами. За їхніми словами, нині військові шукають джерело витоку та підраховують збитки. Один зі співрозмовників видання зазначив, що бази містять повну інформацію про матеріальні ресурси польских Збройних сил – "від трусів до літаків і танків".

При цьому Міністерство оборони Польщі вже відреагувало на витік даних. В установі запевнили, що він не становить загрози для державної безпеки. За словами чиновників, оприлюднені дані містяться у відкритому доступі.

Що відомо

Члена опозиційної Ліберальної партії Данії та колишнього міністра оборони і фінансів країни Клауса Йорта Фредеріксена звинуватили в зливі таємної інформації ЗМІ. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі в разі доведення провини.

Данія попередила про зростання загрози шпигунства з боку Росії, Китаю, Ірану та інших країн, у тому числі в арктичному регіоні, де світові держави борються за ресурси та морські шляхи.

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