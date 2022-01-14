Члена опозиційної Ліберальної партії Данії та колишнього міністра оборони і фінансів країни Клауса Йорта Фредеріксена звинуватили в зливі таємної інформації засобам масової інформації. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі в разі доведення провини.

Про це повідомляє данський мовник TV2.

Коли саме проти Фредеріксена висунули звинувачення, достеменно невідомо. У заяві, яку надала його партія, він стверджує, що "не мав ані найменшої думки про те, щоб завдати шкоди Данії чи данським інтересам".

Йдеться про розголошену Фредеріксеном інформацію про співпрацю розвідок США і Данії, які нібито займалися прослуховуванням трансатлантичних кабелів зв’язку відповідно до укладеної у 1990-х роках угоди. Ексміністр оборони розповів про це протягом грудня 2021 року в інтерв’ю одразу трьом данським ЗМІ: власне TV2, Berlingske та Weekendavisen.

Оголошення звинувачень Фредеріксену стало черговим епізодом у розслідуванні діяльності розвідувальних служб Данії. Раніше суспільний мовник DK повідомив, що з грудня 2021 року під арештом перебуває колишній глава оборонної розвідки країни Ларс Фіндсен, усунений з посади у серпні 2020-го за приховування інформації від наглядових структур.

У травні 2021 року служба оборонної розвідки Данії цитувалася у ЗМІ у зв’язку з іншим скандалом — щодо прослуховування Сполученими Штатами лідерів країн ЄС. У грудні поліція країни оголосила про арешт чотирьох людей у зв’язку з "розкриттям інформації під грифом "цілком таємно", зібраної розвідувальними службами". За даними DK, серед них перебуває і Фіндсен.

Влада Данії утримувалася від публічних коментарів щодо розслідування. Лише 12 січня прем’єрка країни Метте Фредеріксен заявила, що ситуація є "вочевидь серйозною", але вона довіряє розвідувальним службам і чинному міністру оборони Тріне Брамсену.

Сам Фіндсен своєї провини не визнає.

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