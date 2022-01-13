Данія попередила про зростання шпигунської загрози з боку Росії, Китаю та Ірану

Данія попередила про зростання загрози шпигунства з боку Росії, Китаю, Ірану та інших країн, у тому числі в арктичному регіоні, де світові держави борються за ресурси та морські шляхи.

Як повідомляє Reuters, про це заявила Служба безпеки та розвідки країни. Співробітники служби стверджують, що зафіксували численні спроби шпигунства за Данією, чия "активна глобальна роль" зробила її "привабливою мішенню".

"Останніми роками зросла загроза діяльності іноземних розвідок щодо Данії, Гренландії та Фарерських островів", — заявив у доповіді глава контррозвідки Данської служби безпеки та розвідки Андерс Хенріксен.

Як зазначає видання, Гренландія та Фарерські острови є суверенними територіями королівства, а також членами форуму Арктичної ради. При цьому Данія опікується більшістю їхніх закордонних справ та питаннями безпеки.

У звіті розвідки згадується інцидент 2019 року із підробленим листом, нібито надісланим міністром закордонних справ Гренландії сенатору США, в якому йшлося про запланований референдум про незалежність території.

"Вельми ймовірно, що лист був сфабрикований і поширений в інтернеті російськими агентами впливу, які хотіли створити плутанину та можливий конфлікт між Данією, США та Гренландією", — йдеться у повідомленні.

В електронному листі Reuters посол Росії в Данії Володимир Барбін відкинув звинувачення щодо листа.

Він пов'язав звинувачення проти Росії зі шпигунським скандалом, під час якого Сполучені Штати нібито використали партнерство з підрозділом зовнішньої розвідки Данії для стеження за високопосадовцями із сусідніх країн, зокрема за колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

"Звинувачення мають розглядатися виключно як операція з приховування скандалу з тим, що данська влада надала Агентству національної безпеки США доступ до комунікаційних кабелів, що проходять через данську територію", – зазначив посол.

Що відомо

Британська контррозвідувальна служба МІ5 попередила спікера Палати громад Ліндсі Гойла про існування "агента впливу" з Китаю — юристки на ім’я Крістін Лі, яка намагається вплинути на законодавчий процес парламенту.

У Литві затримали двох осіб, підозрюваних у "багаторічній співпраці з російською військовою розвідкою та наданні їй секретної інформації".

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected] . Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.