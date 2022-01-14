У Хмельницькому затримали 33-річного наркоторговця, який перебув у розшуку

У Хмельницькому затримали 33-річного чоловіка, який переховувався від органів правосуддя. У грудні 2021 року затриманого був засуджений колегією судді до 3-х років позбавлення волі за збут наркотиків.

Про це повідомили у секторі комунікацій Нацполіції у Хмельницькій області.

"Зловмисник раніше вже притягувався до відповідальності за крадіжки, грабіж та хуліганство. Цього разу після оголошення вироку вирішив уникнути відповідальності та переховувався від органів правосуддя. Його було оголошено в розшук", - кажуть у поліції.

Затримали чоловіка, вчора, 13 січня, у Хмельницькому.

Правоохоронці доставили зловмисника до ізолятора тимчасового тримання. Невдовзі його доправлять до місця відбування покарань.

Читайте також