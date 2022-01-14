Вирішували питання за 5 тисяч доларів: на Хмельниччині викрили корупційну схему

На Хмельниччині викрили корупційну схему, яку організували приватний підприємець, залучивши до неї посадових осіб служби у сфері архітектури. За хабар затримані допомагали спростити процедуру ведення в експлуатацію об’єктів будівництва та подальшу їх реєстрацію на право власності.

Про це повідомляє сектор комунікації Нацполіції у Хмельницькій області.

За допомогу, приватний підприємець разом зі спільником просили від 3 до 5 тисяч доларів США.

"Організував протиправну схему місцевий підприємець. У спільники залучив ще одного підприємця та державних реєстраторів однієї з об’єднаних територіальних громад. Між всіма учасниками були чітко розподілені ролі. За певну винагороду зловмисники допомагали "вирішувати питання" ведення в експлуатацію об’єктів будівництва та подальшу їх реєстрацію право власності шляхом впливу на посадових осіб відомства у сфері архітектури. Вартість таких "послуг" коливалася від 3000 до 5000 доларів США", - повідомили у поліції.

13 січня поліцейські затримали організатора схеми та його спільника під час одержання чергової хабаря у розмірі 1000 доларів США. Також, у листопаді та в грудні 2021 року, було задокументовано ще два факти отримання неправомірної вигоди — 3500 та 400 доларів США.

"Загальна сума, яку фігуранти отримали у якості неправомірної вигоди, складає 4900 доларів США", - додають правоохоронці.

Організатору схеми повідомлено підозру за частиною 3 статті 369-2 - зловживання впливом.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3-х до 8-ми років з конфіскацією майна.

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