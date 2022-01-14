Головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич прогнозує, що у найближчі 10 днів на Херсонщині різко зросте захворюваність на Covid-19, а пікові показники четвертої хвилі припадуть на лютий – березень. Про це він розказав у програмі "Тема дня" Українського радіо. Херсон. Якою за прогнозами буде четверта хвиля, чи готова Херсонщина до цього - у шостому матеріалі марафону Суспільного.

За словами Юрія Ромаскевича, четверта хвиля може бути тривалішою і з вищими піками захворюваності.

"Якщо у першу хвилю ми мали найбільш високі показники в межах 300 випадків на добу, другу хвилю ми мали 429 максимальний показник, під час третьої хвилі ми мали показник 1 258. То, на жаль, зараз ми очікуємо, що будемо мати і дві і більше тисяч інфікувань на добу", - каже головний санлікар.

Як говорить лікар, наразі показник захворюваності на Covid-19 у Херсонській області становить 86 випадків на 100 тис. населення. Ще тиждень тому, за даними МОЗ, він був 68 випадків на 100 тис. населення, два тижні тому – 53.

"Тобто ми маємо стійке, поступове зростання захворюваності на Covid-19. На це вплинули новорічні свята. Безумовно, це масове скупчення людей, це заходи, це не виконання певних наших рекомендацій щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу. Але, якщо казати відверто, насправді ось ця хвиля Covid-19 буде обумовлена завезенням випадків. У Європейських країнах "Омікрон" вже вирує", - каже Ромаскевич.

На його думку, саме циркуляція штаму "Омікрон" спровокує четверту, з високими піковими показниками, хвилю. Цей штам більш заразний, ніж попередній - Дельта, має легший перебіг, але більшу кількість захворілих.

"В області під Covid-19 розраховано понад дві тисячі ліжок. Зараз ми працюємо над тим, щоб зробити ще 400 резервних ліжок з повним забезпеченням киснем. Область отримала 5 кисневих станцій нових протягом грудня. Дві з них вже встановлені, інші встановлюються і вони теж будуть працювати", - розповів Юрій Ромаскевич.

Також він сказав, що наразі на Херсонщині немає жодного зареєстрованого випадку штаму "Омікрон".

"Секвенування за штамами проводиться в лабораторії у Києві. Ми щотижня 40-50 зразків, визначених методом випадкової вибірки, туди відправляємо. Отримуємо результати за два-три тижні. З розмов з клініцистами ми бачимо певні зміни клінічного перебігу, ми бачимо певні зміни симптоматики, тобто будемо розуміти, що найближчим часом, на жаль, ми офіційно встановимо цей результат", - каже головний санлікар.

Стабілізації ситуації очікують у липні, говорить Ромаскевич. Вірить він і у те, що цього року пандемія закінчиться.

"Наприкінці грудня про таке заявила Всесвітня організація охорони здоров’я. Ми сподіваємось, що наші розрахунки вірні і десь у середині 2022 року пандемія закінчиться", - каже лікар.

Головне зараз, за його словами, дотримуватись простих речей: носити маску, тримати дистанцію, використовувати антисептики і обов’язково вакцинуватись.

Владислав Матюхін

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