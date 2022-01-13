Четверта хвиля COVID-19: скільки херсонців зробили щеплення бустерною дозою

У Херсоні почали робити бустерну дозу вакцини проти COVID-19. Де саме можна вакцинуватись та скільки херсонців зробили щеплення, - у третьому матеріалі марафону Суспільного.

Херсонка Тетяна Абрамович говорить, щойно дізналася про можливість зробити бустерну дозу, одразу звернулася до лікаря

"Вся наша родина вакцинована – і дорослий онук, і дочка, і зять. Після першого щеплення ми з дочкою перехворіли, але навіть не помітили: просто зник нюх на два тижні, у дуже легкій формі перенесли. І зараз, коли запропонували бустерну дозу, я побігла бігом. У нас померли люди, друзі – 49, 52 роки невакциновані. Кажуть, що помирають і вакциновані, але щеплення – це хоч якийсь шанс, якщо тяжко захворієш, то виживеш", - говорить жінка.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне Херсон

У поліклініці № 2 лікарні імені Карабелеша з нового року зробили понад 200 щеплень бустерною дозою, розповіла лікарка Крістіна Полянська.

"Зараз дуже багато є охочих, адже пацієнти бачать, що вакцини працюють, що, коли була хвиля коронавірусу, то ті, хто були щеплені, переносили набагато легше, знижувався відсоток потрапляння до стаціонару. Тому пацієнти самі залюбки телефонують, записуються і щеплюються. Зараз усі охочі, які пройшли вакцинацію більше ніж 6 місяців тому, - говорить Крістіна Полянська.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне Херсон

Лікар Валентин Тріщанович розказав, що вакцину проти коронавірусу отримали 62% його пацієнтів. Це - найкращий результат у поліклініці.

"Потрібно з пацієнтами розмовляти. З приводу вакцинації потрібно чітко, лаконічно аргументувати: чому, навіщо, коли, як, де, де краще, яку вакцину? Знаходимо підходи до людей, розмовляємо з ними, вони мені вірять і я їм дуже вдячний за довіру. Я постійно читаю про вакцинацію, ознайомлююся зі стандартами, з вимогами. В мене є стимул, щоб менше пацієнтів від ковіду вмирали. Були випадки, коли нещеплені люди хворіли, пізно зверталися і деяких людей, на превеликий жаль, ми втратили", - каже Валентин Тріщанович.

Лікар говорить, більша частина роботи з вакцинації на медичній сестрі.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне Херсон

"Взагалі так повелося, що основна маса паперової роботи – списки, які потрібно підготувати, звіти, цифри порахувати – це все лежить на медсестрі. Я своє населення знаю років із 20 так точно. Вони до мене приходять дорослими людьми, а я їх пам’ятаю, як мама до першого класу вела. Тому мені було легше спілкуватися з людьми", - сказала медична сестра Оксана Дудка.

У поліклініці продовжують робити щеплення першою та другою дозами, говорить Крістіна Полянська. Херсонець Артур Биков розповів, що після сумнівів нарешті наважився вакцинуватися.

"Я вважаю, що треба оберігатися від усього, від чого можна оберігатися. Тому я - за безпечне життя", - каже чоловік.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне Херсон

Катерина Майборода також прийшла робити перше щеплення. Говорить, планує поїхати у гості за кордон.

"Раніше я вагалася, не знала, робити мені чи ні. Я хворіла на коронавірус, перенесла в легкій формі. Можливо, вакцина дійсно врятує життя, якщо знову захворіти, тож вирішила зробити. Я не боялася, мене проконсультували, всю інформацію надали", - говорить жінка.

Щодня бустерну дозу вакцини в лікарні імені Лучанського отримують 30-35 містян, розповіла заступниця медичного директора Ірина Стародумова

"З 1 січня цього року ми почали вакцинацію бустерною дозою населення, яке досягло 60-річного віку, медпрацівників, які отримали два щеплення як особи групи ризику, та людей, котрі мають хронічні захворювання. Люди приходять різні, активно йдуть медпрацівники. Вихідні, святкові дні трішки знизили кількість тих, хто вакцинується, але щодня ця кількість зростає. В нас дозволена вакцинація всім із 18 років. Ми можемо вакцинувати бустерною дозою кожного, хто хоче", - говорить лікарка.

Вакцинація проти коронавірусу залишається актуальним питанням, говорить директорка обласного департаменту здоров’я Тетяна Карчевич

"В першу чергу ми повинні звернути увагу на те населення, яке найбільш піддається впливу коронавірусної інфекції. На сьогодні охоплено бустерною дозою 3 246 осіб. Практично 60 відсотків від цієї кількості становлять медичні працівники. На сьогодні бустерну та додаткову дози дозволяється проводити МРНК-вакцинами – це Модерна та Пфайзер", - сказала Тетяна Карчевич.

За словами директорки департаменту, наразі в Херсонській області вакциновані лише 37% населення. А цього дуже мало для вироблення загального імунітету населення.

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