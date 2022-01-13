Лікарні Херсонщини отримали три нові апарати штучної вентиляції легень

13 січня медичним закладам Херсонської області передали три апарати штучної вентиляції легень моделі VG 70. Їх отримали Херсонська обласна клінічна лікарня, Бериславська районна та Центральна міська лікарня Нової Каховки.

Про це йдеться на сайті Херсонської обласної державної адміністрації.

За словами директорки департаменту здоров’я облдержадміністрації Тетяни Карчевич, всі три лікарні, які отримали апарати, працюють із ковідними пацієнтами, тож таке обладнання необхідне для своєчасного надання допомоги.

Фото: Херсонська обласна державна адміністрація

Апарати ШВЛ лікарні отримали від Угорської екуменічної служби. Як розповіла партнерка служби допомоги у Херсонській області Наталія Кравець, Україна отримала 10 апаратів ШВЛ. Апарати штучної вентиляції легень також доправлені до Івано-Франківської, Харківської, Запорізької областей.

«За планом розподілу гуманітарного вантажу, Херсонська область отримала три нових апарати штучної вентиляції легень моделі VG 70 вартістю 35 000 євро кожен. Це вже не перша така допомога. Зокрема, торік на Херсонщину з Угорщини були доставлені 6 апаратів ШВЛ на загальну суму більше 11 мільйонів. Співпраця обов’язково буде продовжуватися і надалі», - каже Наталія Кравець.

Фото: Херсонська обласна державна адміністрація

Окрім апаратів ШВЛ,всі три медичні заклади також отримали по 14,5 тис. захисних масок.

Що відомо

Заснована 1991 року Угорська екуменічна служба допомоги - одна з найбільших визнаних міжнародною спільнотою угорських некомерційних громадських організацій. Вона допомагає потерпілим та нужденним при підтримці своєї спільноти експертів, волонтерів, донорів та корпоративних партнерів, яка постійно зростає.

УЕСД допомагає нужденним незалежно від їх національності, релігії та ідеології як в Угорщині, так і за її межами. Свою соціальну роботу та діяльність з формування відповідального світогляду в Угорщині служба поєднує з реалізацією програм з надання гуманітарної допомоги та програм розвитку в 36 країнах світу, починаючи з дня її заснування.

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