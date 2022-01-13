Четверта хвиля COVID-19: лікарні Херсонщини отримали кисневі концентратори

Головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич заявив про початок четвертої хвилі СOVID-19. За його словами, пік захворюваності припаде на лютий-березень. Як Херсонщина готується до нової хвилі – у марафоні Суспільного Херсон. У першому матеріалі про кисневі концентратори від австралійського Червоного Хреста.

Херсонська обласна організація Товариства Червоного Хреста передала два кисневих концентратори Олешківській та Голопристанській лікарням.

Як сказав Суспільному голова Херсонської обласної організації Товариства Червоного Хреста Андрій Пасіка, це - допомога від їх австралійських колег.

Куплені австралійським Червоним Хрестом концентратори розподілили по всій Україні. З них два передали на Херсонщину. Які лікарні отримають нове обладнання, вирішували спільно з обласним управлінням охорони здоров`я, розказав Андрій Пасіка.

"Концентратори передали лікарням, де був найбільший наплив хворих. Другий критерій – це рівень технічного оснащення лікувальних закладів, де найбільша потреба є. Концентратор можна використовувати як у лікувальному закладі амбулаторного типу, так і стаціонарного типу", - говорить голова обласної організації Товариства Червоного Хреста Андрій Пасіка.

Олешківська багатопрофільна лікарня, яка отримала сьогодні один кисневий концентратор, включена до переліку медзакладів, які надають стаціонарну допомогу хворим на COVID-19. 2021 року тут лікувались понад 1,5 тис. пацієнтів, дві третини з них були киснезалежні, розповів медичний директор медзакладу лікарні Василь Борисов.

"Практично ця хвиля восени була більш потужна, ніж напередодні. Якщо навесні у нас не був залучений для госпіталізації акушерсько-гінекологічний корпус, то наприкінці минулого року ми долучили цей корпус. У нас максимальна кількість пацієнтів перевищувала 200 одночасно", - каже медичний директор Олешківської лікарні Василь Борисов.

Фото: Наталя Тимофєєва/Суспільне Херсон

Другий кисневий концентратор отримала Голопристанська районна лікарня, яка є опорною для лікування хворих на коронавірус. Вона розрахована на 200 ковідних місць, минулого року максимально приймали до 140 таких пацієнтів, розказав виконувач обов`язків заступника головного лікаря з медичної частини Вадим Сахібов.

"Це був іспит для нашої лікарні. Слава богу, справилися. Забезпеченість дихальним обладнанням – у лікарні є. Наш заклад має 9 ШВЛ-апаратів, з них 3 нових. Також є 49 концентраторів, 10-літрових і два 20-літрових", - розказує Вадим Сахібов.

Кисневі концентратори, які Червоний Хрест передав лікарням, здатні видавати до 10 літрів кисню на хвилину, сказав Андрій Пасіка.

Що відомо:

В Херсонській області за добу 12 січня діагностували 94 випадки захворювання на COVID-19. До медичних закладів госпіталізовано 14 осіб.

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