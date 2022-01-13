Нова хвиля підвищення рівня захворюваності на коронавірус у Херсонській області очікується у 20-х числах січня. Про це кореспондентам Суспільного розказала директорка Херсонської обласної інфекційної лікарні Олена Тимошенко. Чи готові лікарні Херсонщини до збільшення кількості пацієнтів – у другому матеріалі марафону.

У Херсонській обласній інфекційній лікарні є можливість розмістити 146 хворих на COVID-19 одночасно. Є киснева ємність на 20 тонн, підписана угода на постачання кисню. Лікарські засоби та захисний одяг для медперсоналу постійно докупляють, щоб у нову хвилю увійти з повним забезпеченням, говорить директорка Херсонської обласної інфекційної лікарні Олена Тимошенко.

"З 7-го січня йде збільшення кількості хворих, які госпіталізуються до лікарні. Кожен день лікарня приймає 10-12 хворих з підтвердженим діагнозом. Якщо наприкінці грудня у нас у лікарні перебували 30 хворих, то зараз 80 хворих. Їх кількість збільшується. Люди відсвяткували новорічні свята, велика кількість мандрувала. Зараз діти повернулися до школи і тому кількість хворих збільшилася", - розказує директорка медзакладу Олена Тимошенко.

Фото: Наталя Тимофєєва/Суспільне Херсон

В Олешківській лікарні недавно провели перевірку кисневої системи. За словами медичного директора Олешківської багатопрофільної лікарні Василя Борисова, в закладі провели реконструкцію системи та збільшили діаметр трубопроводів.

"Укладаємо угоди на постачання медичного кисню та створили запас медикаментів", - каже медичний директор лікарні Василь Борисов.

Фото: Наталя Тимофєєва/Суспільне Херсон

У Голопристанській районній лікарні є 9 апаратів ШВЛ та 52 кисневих концентратори, ліками забезпечені, говорить виконувач обов`язків заступника головного лікаря Голопристанської районної лікарні Вадим Сахібов.

"Лікарня забезпечена киснем, зроблена нова киснева розводка. Є киснева підстанція, яка дає кисень і паралельно ми можемо використовувати балони з киснем та можемо це поєднувати", - розповів Вадим Сахібов.

У Херсонській лікарні Тропіних відкриті два відділення для ковідних пацієнтів – це 70 місць, з яких на сьогодні зайняті 40. Під час погіршення епідеміологічної ситуації можуть розгорнути до 330 ліжок, сказав заступник медичного директора Херсонської лікарні ім.Тропіних Євгеній Миронов.

"Коли восени пішла хвиля, формувався пік, три дні поспіль ми відкривали по новому відділенню, тобто це 25-35 ліжок. І вони за добу-півтори заповнювались. Тобто ми за три дні перепрофілювали три відділення і вони за 4 доби заповнились. Якщо знову піде хвиля, по 30-50 ліжок за добу ми готові відкривати до тих же 300-330 ліжок", - каже заступник медичного директора лікарні Євгеній Миронов.

Фото: Наталя Тимофєєва/Суспільне Херсон

Кисню та медпрепаратів зараз достатньо, додає Євгеній Миронов. У цій же лікарні приймають вагітних та породіль, які захворіли на коронавірус. Для цього є окреме відділення на 35 місць.

Фото: Наталя Тимофєєва/Суспільне Херсон

За словами заступника медичного директора Херсонської лікарні, для вагітних та породіль є приміщення, з окремим входом на ІІ поверсі. Там чергує акушер-гінеколог, який приймає жінок для надання допомоги з позитивним аналізом.

"Зараз у пологовому відділенні знаходиться дві вагітні жінки, у яких діагностували COVID-19", - говорить Євгеній Миронов.

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