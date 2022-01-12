Учні 35 шкіл Черкас, яких евакуювали 12 січня через повідомлення про замінування, продовжили навчання дистанційно, повідомила Суспільному заступниця міського голови Анастасія Чубіна. За словами речниці Нацполіції області Зої Вовк, у школах підозрілих предметів не виявили, втім відомості внесли до реєстру.

Повідомлення про замінування всіх шкіл міста Черкас надійшло 12 січня близько 8:30. Департамент освіти міста ухвалив термінове рішення про евакуацію дітей, розповіла Анастасія Чубіна:

"Зрозуміло, що навчання в офлайн режимі відбуватися не могло. Діти навчалися в дистанційному режимі. Зрозуміло, що це дискомфорт для батьків, за що ми перепрошуємо, але безпека дітей – в першу чергу, ризикувати здоров'ям і життям дітей не можна", – розповіла Чубіна.

Суспільне Черкаси Директор школи №17 Дмитро Бунякін

За словами директора черкаської школи №17 Дмитра Бунякіна, дітей евакуювали та перевели на дистанційне навчання.

"Ми організували для дітей дистанційне навчання, для того, щоб всі уроки, які сьогодні за розкладом були проведені. Діти отримають завдання Ми провели організоване інформування батьків про загрозу життю дітей і, відповідно, провели евакуацію дітей. Під час евакуації жодна дитина не постраждала", – розповів директор.

Суспільне Черкаси

Прибігла за онуком, бо батьки на роботі, черкащанка Валентина Желєзная. З її слів, таке трапляється не вперше:

"Подзвонили, що замінували школу і терміново дітей треба забрати. Підвісила б за ноги негідників, чому ніхто нічого не робить? Це ж не вперше мінують, не вперше ми забираємо", – додала жінка.

Відпросився з роботи, аби забрати сина Олександр Дріга. Вважає, що "мінування" – це дитячі пустощі:

"Якась, мабуть, дитина жартує, дзвонить, щоб не йти до школи. Звісно, це не дуже зручно, але, ну що зробиш, приїхав забрав".

Його син, учень школи №17 розповів, що новині про евакуацію зрадів:

"От коли нам сказали, іди у їдальню, я зовсім не зрозумів, як це так. А коли Неля Петрівна сказала збиратися, щоб йти зі школи – я зрадів".

Учениця Соф'я Бурець також зраділа, що потрібно вертатися додому:

"Відпустили додому, це ж круто, це дуже весело, класно. Принаймні уроки будуть, але вдома, на канапі можна відпочити, полежати".

Суспільне Черкаси

За словами речниці Нацполіції області Зої Вовк, Відразу після отримання повідомлення про замінування усіх шкіл Черкас розпочалася евакуація та перевірка закладів.

"Підозрілих предметів під час перевірок шкіл не виявили. Відомості про подію внесли до Єдиного обліку. Нині відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від двох до шести років", зауважила Зоя Вовк.

За словами речниці, правоохоронці шукають особу, яка надала неправдиве повідомлення.

Як розповіла заступниця міського голови Анастасія Чубіна, 13 січня в усіх школах Черкас навчання відбудеться в звичайному режимі.

Що відомо

У Черкасах 12 січня "замінували" кілька шкіл, інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

Заступниця міського голови Анастасія Чубіна повідомила, що заняття скасували та перевели дітей на дистанційне навчання.

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