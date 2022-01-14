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Окупанти два рази відкривали вогонь — штаб ООС
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Окупанти два рази відкривали вогонь — штаб ООС

Антон Степура
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Окупанти два рази відкривали вогонь — штаб ООС УНІАН

Від початку доби, 13 січня російські окупанти два рази відкрили вогонь.

Про це повідомляє штаб ООС.

"Поблизу Причепилівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм. А Неподалік Станиці Луганскій противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм ", — повідомили у штабі.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Що відомо

  • 7 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
  • 6 січня російські окупанти 2 рази порушили режим припинення вогню. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь
  • 5 січня російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
  • 4 січня російські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню.
  • 3 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.
  • 22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.

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