Окупанти два рази відкривали вогонь — штаб ООС

Від початку доби, 13 січня російські окупанти два рази відкрили вогонь.
Про це повідомляє штаб ООС.
"Поблизу Причепилівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм. А Неподалік Станиці Луганскій противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм ", — повідомили у штабі.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Що відомо
- 7 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
- 6 січня російські окупанти 2 рази порушили режим припинення вогню. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь
- 5 січня російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
- 4 січня російські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню.
- 3 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.
- 22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.