"Проти мене застосовувались тортури". Саакашвілі на суді звернувся до українців

Експрезидент Грузії та чинний голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі, арештований у 2021 році грузинськими правоохоронцями, вперше після затримання особисто виступив у суді.

Трансляція судового засідання велася на Facebook-сторінці Саакашвілі. Під час нього політик заявив, що проти нього застосовувались тортури.

"Я хочу звернутися до наших українських друзів. Я очікую, що ви будете звертатись до Генеральної прокуратури України і там почнуть розглядати той факт, що проти мене застосовувались тортури та нелюдське ставлення. І це є екстериторіальна юрисдикція України, бо це стосується громадянина України. Я дуже очікую, що ви на це будете реагувати", — заявив Саакашвілі.

Раніше політик повідомив, що особисто прийде до суду, де розглядається справа про його нібито незаконний перетин кордону.

Міхеіл Саакашвілі був президентом Грузії у 2004-2013 роках. У 2013 році він виїхав із країни. У Грузії проти нього порушені кримінальні справи, зокрема, заочно засуджено до ув'язнення. 2015 року Саакашвілі отримав українське громадянство і став головою Одеської обласної держадміністрації.

Восени 2016 року він пішов у відставку, а у липні 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі. У травні 2019 року новообраний президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство. Нині політик очолює Виконавчий комітет Національної ради реформ України.

На батьківщині Саакашвілі заочно засуджений: до трьох років позбавлення волі — за перевищення повноважень під час помилування засуджених за вбивство бізнесмена Сандро Ґірґвліані, і до шести років позбавлення волі — за побиття у 2005 році депутата Валерія Гелашвілі.

Що відомо

1 жовтня 2021 року вперше за вісім років колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі прибув з України до Грузії. Своє рішення політик пояснив тим, що "хоче захищати волевиявлення громадян" на місцевих виборах в країні. Увечері того ж дня його затримали і доправили до в'язниці у місті Руставі. Після цього політик оголосив голодування і назвав себе "політичним в'язнем". Проти Саакашвілі відкрили справу про незаконний перетин грузинського кордону.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повертатиме Саакашвілі, адже він має українське громадянство. При цьому Зеленський розповів, що був здивований тим, що Саакашвілі поїхав до Грузії, адже в Україні він очолює Виконавчий комітет реформ при Офісі президента. Водночас МЗС Грузії заявило, що Грузія не проводила переговорів з Україною щодо екстрадиції Саакашвілі.

У ніч 20 листопада Саакашвілі доправили у військовий шпиталь у місті Горі. Після цього політик погодився припинити голодування, яке тривало 50 днів, та почав харчуватися за спеціальною схемою.

Місцеві вибори у Грузії завершилися поразкою "Єдиного національного руху" Саакашвілі. Його партія виграла лише в одному муніципалітеті з 15-ти.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу