Щедрий вечір святкують 13 січня. В селі Олександро-Калинове артисти козацького ансамблю "Любава" щедрують та співають колядки, їздять селом на велосипеді, який сконструювали самотужки, називають його "узваром". Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Жителі села пригощають артистів смаколиками, їх приготували напередодні.

"Сьогодні Маланка і ми святкуємо це свято. Ходимо по людях, які нас ждуть, запорошують. Ми всіх людей вітаємо зі святом”, — каже артистка ансамблю "Любава" Зося.

Традиція вітати людей із Щедрим вечором зародилась у селі Олександро-Калинове понад 10 років тому.

"Нас люди виглядали. Хай тільки спробуємо до когось не зайти, ображалися на нас. А зараз ми ходимо до тих, хто нас запрошує, тому що така ситуація в країні”, — додає Зося.

Приїхали співати й до працівників Регіонального ландшафтного парку "Клебан - Бик".

"Дуже приємно, що ще залишилися такі українські традиції наші. Маланкування - в місті, мабуть, зараз такого не побачиш. Дуже гарно, дуже красиво і дуже добре”, —розповідає працівниця Регіонального ландшафтного парку "Клебан - Бик" Галина Семеніхіна.

Планують щедрувати до опівночі, обійдуть близько 20 хат. А вже 14 січня, за словами пані Зосі, хлопці підуть посівати.

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