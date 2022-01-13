У Миколаєві в мікрорайоні Північний не працюють нові світлофори

У Миколаєві в мікрорайоні Північний встановили світлофори, але вони не працюють. Світлофори розташовані на Т-подібному перехресті вулиць Архітектора Старова та Малко-Тирнівської.

Легкові автомобілі, тролейбуси та маршрутні таксі їдуть вулицею Архітектора Старова. Вантажівки, також легковики та маршрутки рухаються по головній вулиці Малко-Тирнівській.

За словами водія маршрутного таксі № 1 Віктора Дриги, після введення в експлуатацію встановлених ще у грудні 2021 року світлофорів, ці автопотоки мають впорядкуватися.

"І пішоходам простіше, бо з Тернівки летять, там головна дорога, але людям треба і перебігти туди, і ми вивертаємо", — розказав Віктор Дрига.

За словами головної спеціалістки відділу координації та громадських зв'язків департаменту житлово-комунального господарства Юлії Герасименко, об’єкт готовий до експлуатації ще з середини грудня 2021 року. Світлофорні об’єкти перевіряли генераторами.

"Усі монтажні та інші роботи завершені. Для його функціонування необхідно підключення до електромереж. Департаментом ЖКГ та СМЕПом скеровані всі документи до Обленерго. Наразі це відпрацьовується. Сподіваємось на швидкий відклик від Обленерго. З нашого боку все відпрацьовано", — розказала Юлія Герасименко.

За словами начальниці відділу інформаційної роботи "Миколаївобленерго" Тетяни Іванової, документи від комунальників підприємство отримало 6 січня 2022 року. В телефонному режимі внесли корективи в їхній перелік.

"Як тільки вони їх довезуть, буде укладено договір. Потім, вже як вони його швидко укладуть, підпишуть, тоді в роботу пустять", — розказала Тетяна Іванова.

Фото: Олександр Гордієнко / Суспільне Миколаїв Перехрестя, де не працюють світлофори

Перетинає ці вулиці щодня Руслан Спащенко. Говорить, обачність допомагає не потрапити під колеса автомобілів, які тут їздять.

"Насамперед, це підвищує безпеку. Також це залежить від водіїв на дорозі. А так взагалі це дуже гарно, що встановили світлофори. Зробили паркан. Бо часто перебігають діти, де не треба", — розказав Руслан Спащенко.

За словами речника патрульної поліції Миколаївської області Віталія Душка, це місце не підпадає під термін "місце концентрації дорожньо-транспортних пригод".

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