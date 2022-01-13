Понад 150 людей за добу на Закарпатті щепили від COVID-19 бустерною дозою

Бустерною дозою від COVID-19 на Закарпатті упродовж доби 12 січня вакцинували 154 людей. Про це повідомляють на офіційному сайті вакцинації в Україні. Загалом упродовж доби у області щепили 4228 людей.
1609 людей вакцинувалися вперше, 2454 – вдруге. Від початку кампанії на Закарпатті завершили цикл щеплень 276 825 людей, це 22,2% населення області.
Додаткове щеплення зробили впродовж 12 січня 11 людей.
Що відомо:
- Яка різниця між додатковою і бустерною дозами COVID-вакцини. Пояснює очільник МОЗ.
- "Я не хочу випробовувати організм". Що кажуть люди, які зробили бустерне щеплення.
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