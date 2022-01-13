COVID-19 на Миколаївщині: за добу виявили 174 нові випадки, померли 12 людей

Протягом минулої доби дванадцятого січня на території Миколаївської області зафіксували 174 нові випадки захворювання на коронавірус. Це на 39 випадків більше ніж виявили напередодні. Від ускладнень, викликаних перебігом коронавірусної хвороби, померли 12 людей.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили у Миколаєві — 78, в Очакові — десять, у Первомайську — дев'ять, у Вознесенську — три, в Южноукраїнську — два. На території інших громад Миколаївщини зареєстрували 72 нові випадки. Захворіли десять дітей до 18 років.

За весь період пандемії в області зафіксували 116 577 випадків коронавірусної хвороби.

За минулу добу одужали 148 людей. Загалом у Миколаївській області від коронавірусної хвороби одужали 111 189 людей.

Протягом доби дванадцятого січня лікарі зафіксували дванадцять летальних випадків, викликаних перебігом COVID-19. Це на сім смертей більше ніж зареєстрували напередодні.

"Серед померлих дві людини з Миколаєва, у Первомайську та Вознесенську померло — по одній людині, на інших адміністративних територіях померли вісім людей. За віковими категоріями померлі належать до таких груп: 40-49 років – одна людина, 50-59 років – одна людина, 60-69 років – п'ять, 70-79 років – три людини, 80-89 — одна, старші за 90 років — одна людина", — розповіла Злата Ємєльянова.

Станом на 13 січня на стаціонарному лікуванні перебувають 429 пацієнти, хворих на COVID-19 або з підозрою. За минулу добу госпіталізували 49 людей, з яких 11 вакциновані хоча б однією дозою. Завантаженість ліжок у лікарнях області — 25,29 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 508 нових випадків коронавірусної хвороби, від наслідків захворювання на COVID-19 померли дев'ять людей. У Херсонській області — 95 нових випадків за добу, померли дві людини.

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