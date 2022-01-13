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На Кіровоградщині за добу підтвердили 64 випадки COVID-19, шестеро людей померли
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На Кіровоградщині за добу підтвердили 64 випадки COVID-19, шестеро людей померли

Наталія Сарафанова
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На Кіровоградщині за добу підтвердили 64 випадки COVID-19, шестеро людей померли УНІАН

У Кіровоградській області за добу підтвердили 64 випадки COVID-19, 113 людей одужали, шестеро померли. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

За минулу добу в області зробили 514 ПЛР-тестувань, у всіх лікарнях регіону 70 досліджень ІФА та 412 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

  • 28 у Кропивницькому районі;
  • 8 у Голованівському районі;
  • 20 в Новоукраїнському районі;
  • 8 в Олександрійський район;

Одужали від коронавірусу:

  • 66 жителів Кропивницького району;
  • 18 жителів Олександрійського району;
  • 9 жителів Голованівського району;
  • 20 жителів Новоукраїнського району;

Хто помер:

  • 66-річна жінка та 68-річний чоловік з Кропивницької громади
  • 72-річна жінка з Олександрівської громади;
  • 76-річна жінка з Долинської громади;
  • 82-річна жінка з Ганнівської громади;
  • 66-річний чоловік з Новоархангельської громади.

Що відомо

У Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 33741 випадків COVID-19, одужали 30496 хворих, від ускладнень померли 1576 жителів регіону.

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