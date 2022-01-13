На Кіровоградщині за добу підтвердили 64 випадки COVID-19, шестеро людей померли

У Кіровоградській області за добу підтвердили 64 випадки COVID-19, 113 людей одужали, шестеро померли. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.
За минулу добу в області зробили 514 ПЛР-тестувань, у всіх лікарнях регіону 70 досліджень ІФА та 412 досліджень на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
- 28 у Кропивницькому районі;
- 8 у Голованівському районі;
- 20 в Новоукраїнському районі;
- 8 в Олександрійський район;
Одужали від коронавірусу:
- 66 жителів Кропивницького району;
- 18 жителів Олександрійського району;
- 9 жителів Голованівського району;
- 20 жителів Новоукраїнського району;
Хто помер:
- 66-річна жінка та 68-річний чоловік з Кропивницької громади
- 72-річна жінка з Олександрівської громади;
- 76-річна жінка з Долинської громади;
- 82-річна жінка з Ганнівської громади;
- 66-річний чоловік з Новоархангельської громади.
Що відомо
У Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 33741 випадків COVID-19, одужали 30496 хворих, від ускладнень померли 1576 жителів регіону.
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