На Кіровоградщині за добу підтвердили 64 випадки COVID-19, шестеро людей померли

У Кіровоградській області за добу підтвердили 64 випадки COVID-19, 113 людей одужали, шестеро померли. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

За минулу добу в області зробили 514 ПЛР-тестувань, у всіх лікарнях регіону 70 досліджень ІФА та 412 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

28 у Кропивницькому районі;

8 у Голованівському районі;

20 в Новоукраїнському районі;

8 в Олександрійський район;

Одужали від коронавірусу:

66 жителів Кропивницького району;

18 жителів Олександрійського району;

9 жителів Голованівського району;

20 жителів Новоукраїнського району;

Хто помер:

66-річна жінка та 68-річний чоловік з Кропивницької громади

72-річна жінка з Олександрівської громади;

76-річна жінка з Долинської громади;

82-річна жінка з Ганнівської громади;

66-річний чоловік з Новоархангельської громади.

Що відомо

У Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 33741 випадків COVID-19, одужали 30496 хворих, від ускладнень померли 1576 жителів регіону.

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