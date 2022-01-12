У кропивницьких центрах вакцинації від коронавірусу щеплюють тільки препаратом Comirnaty від Pfizer. У пунктах щеплення мають AstraZeneca. Флакон цієї вакцини містить 10 доз. У Центрах охочих щепитись нею мало, тому її не беруть, сказала Суспільному сімейна лікарка Олена Бойко. Коли в Кропивницькому будуть всі вакцини та які є в області?

У Кропивницькому CoronaVac закінчився, бо люди активно ним вакцинувалися, каже регіональна координаторка вакцинації Антоніна Кодрул. Вчасно не отримали нову партію, бо на рівні Міністерства охорони здоров’я затримка в оформленні документів. "Ми кожен тиждень надаємо інформацію про потребу у даній вакцині до Міністерства охорони здоров’я", – говорить вона.

В області є чотири види вакцини:

Comirnaty – 80488 доз

CoronaVac – 18777

Moderna – 2681

AstraZeneca – 422

Зробити перерозподіл вакцини між районами області можуть за умови, якщо інші території готові нею поділитися, каже Антоніна Кодрул.

CoronaVac в області з'явиться наприкінці січня або на початку лютого, сказав керівник національної програми імунізації Центру громадського здоров'я України Олександр Заіка.

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Для щеплення між собою можна поєднувати різні види вакцини – каже головна санітарна лікарка області Надія Оперчук: "Якщо перша доза була проведена CoronaVac, то друга доза може бути AstraZeneca, Moderna. Якщо перша зроблена AstraZeneca, то друга може бути Comirnaty, Moderna. Якщо перша доза була Comirnaty – друга Moderna, AstraZeneca".

Інтервал для введення між двома дозами – 28 днів.

У пункті вакцинації в медуніверситеті у Кропивницькому сьогодні охочим щепитись пропонують одну вакцину – Comirnaty від Pfizer. Сімейна лікарка Олена Бойко говорить, AstraZeneca на цьому пункті немає, бо для того, щоб відкрити флакон (він має 10 доз) тут небагато людей.

Лідії Боковій 89 років. Її на другу дозу щеплення привела донька Ірина Поляруш. Каже, першу робили CoronaVac. "Нам сказала лікарка, що другу ми можемо зробити Pfizer", – розповіла вона.

У пункті вакцинації у міськраді вакцинувався кропивничанин Валерій Балашов. Говорить, неважливо, якою вакциною його щеплять. "Я прийшов на щеплення вперше, тому що на підприємстві без щеплення не можна ніяк. Мені все одно яка вакцина буде, аби тільки я привився".

Що відомо

На Кіровоградщині за добу від коронавірусу померли семеро людей

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