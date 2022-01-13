За добу COVID-19 діагностували у 949 мешканців Львівщини

На ранок 13 січня на Львівщині зареєстрували 949 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 207 людей одужали, 14 – померли.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 2838 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 949-ти осіб", – повідомили в ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

Дрогобицький: 31;

Золочівський: 44;

Львівський: 671 (м. Львів – 511);

Самбірський: 24;

Стрийський: 70;

Яворівський: 53;

Червоноградський: 56.

У ковід-стаціонарах лікарень перебуває 929 людей. Заповненість ліжкової мережі становить 17,98%. У реанімації перебуває 92 пацієнти, з них на апаратах ШВЛ – 33.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 224 080 людей. 211 287 мешканців області одужали, 6085 – померли.

Що відомо

На ранок 12 січня на Львівщині зареєстрували 386 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 460 людей одужали, 2 – померли.

Від 7 грудня на Львівщині діють карантинні обмеження "жовтої" зони. Відвідувати громадські заклади можуть люди, які отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та мають відповідний документ – "жовтий" сертифікат чи довідку, або ж негативний результат тесту на COVID-19.

У понеділок, 6 грудня, в Україні посилили правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові правила адаптивного карантину стосуються насамперед “жовтої” зони.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону