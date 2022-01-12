За добу COVID-19 діагностували у 386 мешканців Львівщини

На ранок 12 січня на Львівщині зареєстрували 386 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 460 людей одужали, 2 – померли.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
"За попередню добу у Львівській області провели 2442 дослідження на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 386-ти осіб", – повідомили в ЛОДА.
Нові випадки у розрізі районів:
- Дрогобицький: 3;
- Золочівський: 23;
- Львівський: 73 (м. Львів – 194);
- Самбірський: 20;
- Стрийський: 52;
- Яворівський: 9;
- Стрийський: 52;
- Червоноградський: 12.
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У ковід-стаціонарах лікарень перебуває 928 людей. Заповненість ліжкової мережі 17,96%. У реанімації перебуває 98 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 36.
За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 223 131 людина. 211 080 мешканців області одужали, 6071 пацієнт помер.
Що відомо
- На ранок 11 січня на Львівщині зареєстрували 195 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 483 мешканців області одужали, 8 – померли.
- Від 7 грудня на Львівщині діють карантинні обмеження "жовтої" зони. Відвідувати громадські заклади можуть люди, які отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та мають відповідний документ – "жовтий" сертифікат чи довідку, або ж негативний результат тесту на COVID-19.
- У понеділок, 6 грудня, в Україні посилили правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові правила адаптивного карантину стосуються насамперед “жовтої” зони.
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