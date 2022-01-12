За добу COVID-19 діагностували у 386 мешканців Львівщини

На ранок 12 січня на Львівщині зареєстрували 386 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 460 людей одужали, 2 – померли.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 2442 дослідження на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 386-ти осіб", – повідомили в ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

Дрогобицький: 3;

Золочівський: 23;

Львівський: 73 (м. Львів – 194);

Самбірський: 20;

Стрийський: 52;

Яворівський: 9;

Стрийський: 52;

Червоноградський: 12.

У ковід-стаціонарах лікарень перебуває 928 людей. Заповненість ліжкової мережі 17,96%. У реанімації перебуває 98 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 36.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 223 131 людина. 211 080 мешканців області одужали, 6071 пацієнт помер.

Що відомо

На ранок 11 січня на Львівщині зареєстрували 195 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 483 мешканців області одужали, 8 – померли.

Від 7 грудня на Львівщині діють карантинні обмеження "жовтої" зони. Відвідувати громадські заклади можуть люди, які отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та мають відповідний документ – "жовтий" сертифікат чи довідку, або ж негативний результат тесту на COVID-19.

У понеділок, 6 грудня, в Україні посилили правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові правила адаптивного карантину стосуються насамперед “жовтої” зони.

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