На Львівщині від коронавірусу вакциновані 36% літніх людей

На Львівщині щеплення від коронавірусу отримали 36% літніх людей. Про це Суспільному розповів координатор з вакцинації на Львівщині Олег Когут. За його словами, зараз хочуть посилити інформаційну кампанію щодо щеплення, зокрема у селах.
Загалом на Львівщині працює 188 пунктів вакцинації. Один із них розташований у селі Оброшине, що за 40 км від Львова. Там щеплення можна отримати щодня, окрім неділі. Другу дозу вакцини отримав і Іван Лещишин. Без вакцинації чоловік не зможе поїхати працювати. Про пункт щеплення він дізнався з інтернету.
"Перевірявся, чи хворий, чи готовий до вакцини. Казали, що все добре, можу вакцинуватись. Піля першої вакцини ніяких побічних ефектів не було, думаю, після другої теж не буде", – розповідає Богдан Лещишин.
Зараз про вакцинацію людей інформують сімейні лікарі. Також інформація є на сайті громади.
"У нас є сайт ОТГ, де вказано інформацію щодо наявності вакцин і кількості вакцинованих в попередній період населення. Ця робота переведена на сімейних лікарів. До речі, за період вакцинальної кампанії у нашому закладі щеплення отримали 5 тисяч 399 людей", – розповідає директорка Оброшинського центру первинної медичної медико-санітарної допомоги Мар’яна Хитрень.
У сусідньому селі Ставчани мешканці розповіли, що інформацію про місця вакцинації їй повідомили сімейні лікарі.
Зараз на Львівщині повністю вакциновані 49% людей віком від 18 років.
"Звернути увагу на сільське населення. Логіка безумовно в тому є. Хоча ми в тому напрямку і працювали. Є ряд доручень заступників голови обласної держадміністрації відносно того, щоб створювати бригади, виїжджати і вивчати охочих в населених пунктах безумовно сільської місцевості – виїжджати і їх вакцинувати", – пояснює розповів координатор з вакцинації на Львівщині Олег Когут.
В області є більше ста бригад вакцинації та понад 180 пунктів щеплень.
Що відомо
- Від 7 грудня на Львівщині діють карантинні обмеження "жовтої" зони. Відвідувати громадські заклади можуть люди, які отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та мають відповідний документ – "жовтий" сертифікат чи довідку, або ж негативний результат тесту на COVID-19.
- У понеділок, 6 грудня, в Україні посилили правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові правила адаптивного карантину стосуються насамперед “жовтої” зони.
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