На Львівщині щеплення від коронавірусу отримали 36% літніх людей. Про це Суспільному розповів координатор з вакцинації на Львівщині Олег Когут. За його словами, зараз хочуть посилити інформаційну кампанію щодо щеплення, зокрема у селах.

Загалом на Львівщині працює 188 пунктів вакцинації. Один із них розташований у селі Оброшине, що за 40 км від Львова. Там щеплення можна отримати щодня, окрім неділі. Другу дозу вакцини отримав і Іван Лещишин. Без вакцинації чоловік не зможе поїхати працювати. Про пункт щеплення він дізнався з інтернету.

Суспільне Львів Богдан Лещишин

"Перевірявся, чи хворий, чи готовий до вакцини. Казали, що все добре, можу вакцинуватись. Піля першої вакцини ніяких побічних ефектів не було, думаю, після другої теж не буде", – розповідає Богдан Лещишин.

Зараз про вакцинацію людей інформують сімейні лікарі. Також інформація є на сайті громади.

"У нас є сайт ОТГ, де вказано інформацію щодо наявності вакцин і кількості вакцинованих в попередній період населення. Ця робота переведена на сімейних лікарів. До речі, за період вакцинальної кампанії у нашому закладі щеплення отримали 5 тисяч 399 людей", – розповідає директорка Оброшинського центру первинної медичної медико-санітарної допомоги Мар’яна Хитрень.

У сусідньому селі Ставчани мешканці розповіли, що інформацію про місця вакцинації їй повідомили сімейні лікарі.

Суспільне Львів На Львівщині від коронавірусу вакциновані 36% літніх людей

Зараз на Львівщині повністю вакциновані 49% людей віком від 18 років.

"Звернути увагу на сільське населення. Логіка безумовно в тому є. Хоча ми в тому напрямку і працювали. Є ряд доручень заступників голови обласної держадміністрації відносно того, щоб створювати бригади, виїжджати і вивчати охочих в населених пунктах безумовно сільської місцевості – виїжджати і їх вакцинувати", – пояснює розповів координатор з вакцинації на Львівщині Олег Когут.

В області є більше ста бригад вакцинації та понад 180 пунктів щеплень.

Що відомо

Від 7 грудня на Львівщині діють карантинні обмеження "жовтої" зони. Відвідувати громадські заклади можуть люди, які отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та мають відповідний документ – "жовтий" сертифікат чи довідку, або ж негативний результат тесту на COVID-19.

У понеділок, 6 грудня, в Україні посилили правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові правила адаптивного карантину стосуються насамперед “жовтої” зони.

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