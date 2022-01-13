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Окупанти три рази відкривали вогонь, один військовослужбовець дістав поранення — штаб ООС
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Окупанти три рази відкривали вогонь, один військовослужбовець дістав поранення — штаб ООС

Антон Степура
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Окупанти три рази відкривали вогонь, один військовослужбовець дістав поранення — штаб ООС

Від початку доби, 12 січня російські окупанти один раз відкрили вогонь. Один військовослужбовець ЗСУ дістав поранення.

Про це повідомляє штаб ООС.

"У бік Причепилівки противник двічі відкривав вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів", — повідомили у штабі.

Також, поблизу Новозванівки окупанти обстріляли позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі.

Що відомо

  • 7 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
  • 6 січня російські окупанти 2 рази порушили режим припинення вогню. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь
  • 5 січня російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
  • 4 січня російські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню.
  • 3 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.
  • 22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.

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