Від початку доби, 12 січня російські окупанти один раз відкрили вогонь. Один військовослужбовець ЗСУ дістав поранення.

Про це штаб ООС.

"У бік Причепилівки противник двічі відкривав вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів", — повідомили у штабі.

Також, поблизу Новозванівки окупанти обстріляли позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі.

Що відомо

7 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

6 січня російські окупанти 2 рази порушили режим припинення вогню. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь

5 січня російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

4 січня російські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню.

3 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber