Морози відступають. Прогноз погоди на четвер

В Україні, 13 січня, за прогнозом Укргідрометцентру, до західних областей почне надходити тепліше повітря атлантичного походження, яке протягом п'ятниці-суботи пошириться і по всій території країни. Відповідно, за даними синоптиків, вже у четвер розпочнеться процес потепління, і морози потроху відступатимуть. При цьому погода буде вітряною, подекуди з опадами. Відлига затримається в Україні найближчими вихідними.

У західних областях вдень прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Після нічних 10-15° морозу; вдень потеплішає до близько 0°, на Закарпатті вдень очікується 2-7° морозу.

На решті території без опадів. Лише вдень у північних та більшості центральних областей невеликий сніг. Вітер західний 7-12 м/с. Після нічних 13-18° морозу, на півночі країни 16-21°, вдень очікується 1-6° морозу, у східній частині 7-12° морозу.

На дорогах країни, крім південної частини, місцями ожеледиця.

У північних областях, за прогнозами синоптиків, вдень температура буде 2-4° морозу. Вдень сніг, мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с.

На заході країни вдень сніг, мокрий сніг. Вдень буде від 2° морозу до 1° тепла, окрім Закарпаття. Там вдень синоптики прогнозують 2-7° морозу. Місцями очікується ожеледь. Також синоптики попередили про пориви вітру 15-20 м/с. Загалом вітер західний, північно-західний 7-12 м/с.

У центральних областях вдень, за прогнозами синоптиків, сніжитиме. На дорогах місцями ожеледиця. Вдень температура становитиме 3-5° морозу. Вітер західний, 7-12 м/с.

У південних областях вдень буде без опадів, температура вдень буде 1-5° морозу. У Криму вдень буде переважно від 2-4° морозу. Вітер західний, 7-12 м/с.

У східних областях вдень, за прогнозами синоптиків, переважно без опадів. Сніг прогнозують лише на північному сході — Сумщина. Вдень температура повітря становитиме переважно 6-11° морозу. На південному сході — Запоріжжя — вдень буде 3-5° морозу. Вітер західний, 7-12 м/с.

На Київщині, за прогнозами синоптиків, хмарно з проясненнями, вдень невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Після нічних 16-18° морозу, вдень у Києві та в області температура підвищиться до 1-3° морозу.

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