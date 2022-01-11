КМДА збільшить кількість пунктів обігріву через похолодання

У Києві через суттєве похолодання, яке прогнозують синоптики, столична влада планує збільшити кількість пунктів обігріву.
Як повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, погіршення погоди очікується у ніч на 12 січня.
"Температура повітря опуститься до 14° морозу і триматиметься вдень 12 січня. Уночі проти 13 січня похолоднішає до 17° морозу", – йдеться у повідомленні.
Відтак КМДА продовжить роботу наявних у столиці пунктів обігріву. При цьому також поновлять роботу пункти поблизу Південного та Дарницького залізничних вокзалів.
"До них зможе звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні. Пункти обігріву розташовуються у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях, територіальних центрах соціального обслуговування", – зазначила пресслужба КМДА.
Із переліком адрес розміщення пунктів обігріву можна ознайомитися за посиланням.
Столична влада нагадала, що у холодну пору року в місті також працює соціальний патруль, який надає допомогу особам без постійного місця проживання.
"Патруль виїжджає у місця скупчення безхатченків, проводить серед них інформаційну роботу та надає їм теплі одяг та взуття, забезпечує гарячим харчуванням. Соціальний патруль пояснює безхатченкам, де вони можуть зігрітися, переночувати в теплі, отримати допомогу у відновленні документів тощо", – пояснили у Київській міській держадміністрації.
Що відомо
- За прогнозом Укргідрометцентру, 12 січня денна температура повітря в Україні різко опуститься до -12...-15°С.
- Із 10 по 12 січня на дорогах Києва очікується ожеледиця, з огляду на що у столиці оголошений "жовтий" рівень небезпеки.
- У Києві метеорологічна зима прийшла на 3 тижні пізніше кліматичної норми. Про це повідомили кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
- У деяких місцях в Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.
- На Алясці зафіксували нові температурні рекорди.
- Всесвітня метеологічна організація визнала новий температурний рекорд в Арктиці — 38°C тепла.
- 2015-2021 роки стали найтеплішими за всю історію спостережень за змінами клімату. Такі дані наводить Служба з питань зміни клімату імені Коперника, яка функціонує в межах ЄС.
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