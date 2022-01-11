КМДА збільшить кількість пунктів обігріву через похолодання

У Києві через суттєве похолодання, яке прогнозують синоптики, столична влада планує збільшити кількість пунктів обігріву.

Як повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, погіршення погоди очікується у ніч на 12 січня.

"Температура повітря опуститься до 14° морозу і триматиметься вдень 12 січня. Уночі проти 13 січня похолоднішає до 17° морозу", – йдеться у повідомленні.

Відтак КМДА продовжить роботу наявних у столиці пунктів обігріву. При цьому також поновлять роботу пункти поблизу Південного та Дарницького залізничних вокзалів.

"До них зможе звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні. Пункти обігріву розташовуються у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях, територіальних центрах соціального обслуговування", – зазначила пресслужба КМДА.

Із переліком адрес розміщення пунктів обігріву можна ознайомитися за посиланням.

Столична влада нагадала, що у холодну пору року в місті також працює соціальний патруль, який надає допомогу особам без постійного місця проживання.

"Патруль виїжджає у місця скупчення безхатченків, проводить серед них інформаційну роботу та надає їм теплі одяг та взуття, забезпечує гарячим харчуванням. Соціальний патруль пояснює безхатченкам, де вони можуть зігрітися, переночувати в теплі, отримати допомогу у відновленні документів тощо", – пояснили у Київській міській держадміністрації.

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