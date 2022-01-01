У деяких місцях у Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Іспанія реєструє рекордну температуру в регіоні італійських Альп. За пронозами, температура там перевищить середньостатистичну для цієї пори року на 15 градусів. У Більбао, що на півночі Іспанії, температура повітря досягає 24.7 градусів – найвища температура з часу спостережень у 1947 році. У Сеговії температура сягає 22.7 градусів – найвища з 1920 року.

"Ці температури не нормальні, – каже Рубен дель Кампо, прессекретар державної метеорологічної агенції AEMET, – це температури які зазвичай спостерігаються в квітні".

У Франції та Італії рятувальники в Альпах попереджають про небезпеку.

Метеоролог Лука Меркаллі також відзначає незвичні для цієї пори року температури.

"Наразі температура близько 15 градусів в районах Альп на висоті 1600 метрів і вона не падає до нуля аж до висоти 4000 метрів. Навіть вночі температура не опускається до нуля – вона не стає нижчою 10 градусів, і це дуже незвично", – каже метеоролог.

На деяких найвідоміших гірськолижних курортах Італії прогноз погоди передбачає температури на 13-15 градусів вищі за середні для сезону. Така температура триматиметься до 3 січня.

Гірськолижні курорти на висотах до 2000 метрів позбавлені снігу. Лука Меркаллі каже, що вони не можуть зробити навіть штучний сніг, бо температура надто висока.

Решта території Італії також мають аномально високу температуру повітря. У Римі 1 січня очікується температура 18 градусів, а у сицилійському місті Катанія протягом тижня повітря прогріється до 22 градусів.

Що відомо

Всесвітня метеологічна організація визнала новий температурний рекорд в Арктиці — 38°C тепла.

Американські дослідники із Корнелльського університету проаналізували близько 90 тисяч рецензованих праць стосовно кліматичних змін. У понад 99,9% матеріалів науковці зробили висновок, що першопричиною глобального потепління здебільшого є діяльність людей.

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