У Львові облаштували 27 додаткових пунктів обігріву для людей на вулиці. Вони працюватимуть по всіх районах міста упродовж 11 – 13 січня. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

В усіх пунктах обігріву будуть гарячі напої та печиво.

"Впродовж наступних двох днів синоптики прогнозують значне зниження температури повітря, зокрема й до мінус 15°, тому всім, хто цього потребує, має бути тепло. Вони будуть облаштовані в кожному районі міста у приміщеннях районних адміністрацій та деяких ЛКП ", — розповів керівник департаменту гуманітарної політики ЛМР Євген Бойко.

Львівська міська рада Тимчасові пункти обігріву. Список

Знайти потрібний пункт обігріву можна також за телефоном "Гарячої лінії" міста 1580.

Львівська міська рада Тимчасові пункти обігріву. Список

Також у Львові працюють пункти обігріву на вулиці Кирилівській, 3а та на вулиці Личаківській, 56. Пункт на Кирилівській працює щоденно з 09.00 до 20.00 год. А пункт на Личаківській у період з 11.01.2022 по 13.01.2022 включно функціонуватиме цілодобово.

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