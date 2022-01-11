У Львові облаштували 27 додаткових пунктів обігріву для людей на вулиці. Вони працюватимуть по всіх районах міста упродовж 11 – 13 січня. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
В усіх пунктах обігріву будуть гарячі напої та печиво.
"Впродовж наступних двох днів синоптики прогнозують значне зниження температури повітря, зокрема й до мінус 15°, тому всім, хто цього потребує, має бути тепло. Вони будуть облаштовані в кожному районі міста у приміщеннях районних адміністрацій та деяких ЛКП ", — розповів керівник департаменту гуманітарної політики ЛМР Євген Бойко.
Знайти потрібний пункт обігріву можна також за телефоном "Гарячої лінії" міста 1580.
Також у Львові працюють пункти обігріву на вулиці Кирилівській, 3а та на вулиці Личаківській, 56. Пункт на Кирилівській працює щоденно з 09.00 до 20.00 год. А пункт на Личаківській у період з 11.01.2022 по 13.01.2022 включно функціонуватиме цілодобово.
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