На Кіровоградщині за добу від коронавірусу померли семеро людей

У Кіровоградській області за добу підтвердили 64 випадки COVID-19, 111 людей одужали, семеро померли. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.
За минулу добу зробили 533 ПЛР-тестування, у всіх лікарнях області 222 дослідження ІФА та 470 досліджень на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
- 43 у Кропивницькому районі;
- 4 у Голованівському районі;
- 9 в Новоукраїнському районі;
- 8 в Олександрійському районі;
Одужали від коронавірусу:
- 54 жителі Кропивницького району;
- 20 жителів Олександрійського району;
- 11 жителів Голованівського району;
- 26 жителів Новоукраїнського району;
Хто помер:
- 67-річна жінка з Кропивницької громади;
- 70-річний чоловік з Катеринівської громади;
- 54-річний чоловік з Бобринецької громади;
- 82-річна жінка з Соколівської громади;
- 82-річна жінка з Долинської громади;
- 72-річна жінка з Добровеличківської громади;
- 81-річна жінка з Світловодської громади;
Що відомо
За словами Надії Оперчук, з початку пандемії у Кіровоградській області підтвердили 33677 випадків COVID-19, одужали 30383 людей, від ускладнень померли 1570 жителів регіону.
Читайте також
- У Кропивницькому є одна вакцина від коронавірусу. Яка
- В Україні виявили понад 7 тисяч випадків коронавірусу за добу — МОЗ
- В Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус — прогноз НАН
Підписуйтеся на новини Суспільне: Кропивницький у Вайбері , Телеграм та Інстаграм