На Кіровоградщині за добу від коронавірусу померли семеро людей

У Кіровоградській області за добу підтвердили 64 випадки COVID-19, 111 людей одужали, семеро померли. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

За минулу добу зробили 533 ПЛР-тестування, у всіх лікарнях області 222 дослідження ІФА та 470 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

43 у Кропивницькому районі;

4 у Голованівському районі;

9 в Новоукраїнському районі;

8 в Олександрійському районі;

Одужали від коронавірусу:

54 жителі Кропивницького району;

20 жителів Олександрійського району;

11 жителів Голованівського району;

26 жителів Новоукраїнського району;

Хто помер:

67-річна жінка з Кропивницької громади;

70-річний чоловік з Катеринівської громади;

54-річний чоловік з Бобринецької громади;

82-річна жінка з Соколівської громади;

82-річна жінка з Долинської громади;

72-річна жінка з Добровеличківської громади;

81-річна жінка з Світловодської громади;

Що відомо

За словами Надії Оперчук, з початку пандемії у Кіровоградській області підтвердили 33677 випадків COVID-19, одужали 30383 людей, від ускладнень померли 1570 жителів регіону.

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