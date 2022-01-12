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На Кіровоградщині за добу від коронавірусу померли семеро людей
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На Кіровоградщині за добу від коронавірусу померли семеро людей

Наталія Сарафанова
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На Кіровоградщині за добу від коронавірусу померли семеро людей УНІАН

У Кіровоградській області за добу підтвердили 64 випадки COVID-19, 111 людей одужали, семеро померли. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

За минулу добу зробили 533 ПЛР-тестування, у всіх лікарнях області 222 дослідження ІФА та 470 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

  • 43 у Кропивницькому районі;
  • 4 у Голованівському районі;
  • 9 в Новоукраїнському районі;
  • 8 в Олександрійському районі;

Одужали від коронавірусу:

  • 54 жителі Кропивницького району;
  • 20 жителів Олександрійського району;
  • 11 жителів Голованівського району;
  • 26 жителів Новоукраїнського району;

Хто помер:

  • 67-річна жінка з Кропивницької громади;
  • 70-річний чоловік з Катеринівської громади;
  • 54-річний чоловік з Бобринецької громади;
  • 82-річна жінка з Соколівської громади;
  • 82-річна жінка з Долинської громади;
  • 72-річна жінка з Добровеличківської громади;
  • 81-річна жінка з Світловодської громади;

Що відомо

За словами Надії Оперчук, з початку пандемії у Кіровоградській області підтвердили 33677 випадків COVID-19, одужали 30383 людей, від ускладнень померли 1570 жителів регіону.

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