Із 2018 року облгази нараховували побутовим споживачам додаткові обсяги газу, які не були спожиті, – так звані “температурні коефіцієнти”. Пояснювали це тим, що взимку за низьких температур газ у трубах, згідно із законами фізики, стискається, і, відповідно, газовій компанії потрібно пустити трубою більші обсяги, ніж ті, які споживачі спалюють у своїх конфорках. Значна кількість українців неодноразово оскаржувала ці нарахування в судах, разом з тим, в листопаді минулого року Велика палата Верховного суду України визнала правомірними нарахування облгазами таких коефіцієнтів. Що це означає для споживачів, чи доведеться оплачувати платіжки, виставлені за попередні роки, та як зміниться облік газу в майбутньому, Українське радіо розпитало економічну оглядачку Наталю Прудку.

За словами Прудкої, претензії за донарахування "температурних коефіцієнтів" за газ виникли через те, що починаючи з 2015 року, існували колізії в законодавстві.

"Це давало право облгазам нараховувати ці "морозні" коефіцієнти або ні. Людям приходили платіжки із донарахуваннями по 5-6 тисяч гривень, вони масово подавали в суди, часто вигравали в перших інстанціях, але потім облгази подавали у вищу інстанцію і також вигравали", — розповіла оглядачка.

За її словами, проблеми почалися через те, що паралельно існували різні законодавчі акти, які містили протилежні вимоги щодо обрахування спожитого населенням газу.

"В кодексі газорозподільних систем були одні вимоги до газових коефіцієнтів, тоді як існувала й методика, яка була прийнята і за якою визначали величину цих коефіцієнтів. Проте методика містила фатальну помилку — в ній було сказано, що норми цієї методики можуть бути застосовані тільки до юридичних осіб", — пояснила експертка.

Як зазначила Наталя Прудка, це означає, що її не можна використовувати для побутових споживачів.

"Тому, починаючи із 2018 року, облгази почали втрачати кошти, не маючи чим компенсувати нестачу газу. Адже НКРЕКП ввела так звані виробничо-технологічні витрати, проте вони були менші, ніж обсяги газу, спожиті населенням, яке вимірює свій газ звичайними лічильниками", — зауважила журналістка.

При цьому облгази отримували плату від населення без нарахування "морозних" коефіцієнтів, а обсяги сплаченого були менші, ніж обсяги того газу, який був спожитий.

"У той самий час облгази брали газ з газотранспортної системи, обладнаної дільниками, які рахували із приведенням до стандартних умов. Тому в рік набігало десь 500 мільйонів гривень різниці, які були втратами облгазів. Але населення тут ні до чого, і те, що зараз нараховують заднім числом – це несправедливо", — переконана експертка.

Разом з тим, як пояснила Прудка, Верховний суд пристав на сторону облгазів, зазначаючи, що вони отримували від населення платіж не за стандартними умовами нарахування газу, а за заниженими.

"Але повинен бути якийсь один підхід, влада мала придумати певні компенсатори, а не змушувати людей оплачувати різницю заднім числом", – зауважила оглядачка.

Вона пояснила, що рішення Верховного суду було ухвалено наприкінці листопада 2021 року і не підлягає оскарженню.

"Тепер всі дійсно повинні заплатити виставлені облгазами рахунки. Проте слід пам'ятати, що "морозні" коефіцієнти мають нараховуватися з листопада 2018 року, а не раніше", – наголосила економічна оглядачка.

Наостанок вона додала, що найближчим часом облгази продовжать виставляти споживача "температурні коефіцієнти".

"Вже було видано законодавчі акти щодо переходу на вимірювання в енергетичних одиницях, тобто в кіловатах. Проте поміняти одразу всі лічильники в країні неможливо, для кожної сім'ї це великий удар, адже вони досить дорого коштують. Тому найближчі роки будуть діяти "температурні коефіцієнти", — переконана Наталя Прудка.

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