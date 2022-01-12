Компанія "Нафтогаз" пропонує знижку 1% від вартості газу тим споживачам, які сплачуватимуть за рахунками до 15 числа кожного місяця.

Про це повідомляє офіційна сторінка компанії "Нафтогаз" у Facebook.

У повідомленні компанії сказано, що для побутових споживачів за тарифом "Фіксований" ціна одного кубічного метра газу становить 7,96 грн. Щомісяця компанія формує рахунки про сплату за газ протягом 11-12 числа. Тож за умови сплати за рахунком до 15 числа споживач зможе отримати знижку в 1% від вартості на наступний місяць.

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