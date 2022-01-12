На Львівщині понад 9 тисяч підприємців встановили реєстратори для розрахункових операцій. Про це повідомив начальник відділу оподаткування податкової служби Львівщини Андрій Степований. З початку цього року на Львівщині близько трьох тисяч підприємців зареєстрували програмний реєстратор розрахункових операцій.

Ольга Тесляк – власниця кафе-кондитерської. Жінка розповідає, що в її закладі можна розрахуватися готівкою та карткою. Додатковий розрахунковий апарат у кафе встановили в кінці грудня, але користуватись почали нещодавно.

"Ми тиждень не могли його встановити, ні до Нового року, ні після Нового року. Ми ледве встановили, тому що сервер податкової "висів". Ми не могли з’єднатися, ми не могли ті ключі взяти, це були суто технічні моменти", — каже підприємиця Ольга Тесляк.

Жінка додає, у роботі, для неї чи продавців нічого не змінилося. Тільки тепер податкова служба знає про усі її доходи.

"Податкова могла проаналізувати дохід підприємця тільки по терміналу. Вона могла дати запит в банк щодо того терміналу і отримати певну інформацію. Хоча я кажу, що витрат податкова не бачить і їх це не цікавить, вони тільки бачать сам оборот підприємця", — каже підприємиця Ольга Тесляк.

На Львівщині понад 9 тисяч підприємців встановили реєстратори для розрахункових операцій

Із 1 січня цього року, реєстратори розрахункових операцій мають мати усі підприємці 2, 3 та 4 груп. За словами, начальника відділу фактичних перевірок податкової служби Львівщини Андрія Вегери, це дасть змогу покупцям отримати якісний товар, а в разі потреби — повернути його. А підприємців виведе із тіні. Згодом, за відсутність касових апаратів власників бізнесу штрафуватимуть.

"Діє штрафна санкція 100% за суму непроведення через реєстратор розрахункових операцій, якщо воно вчинене вперше. Друге і наступні порушення 150% штрафна санкція. Профільним комітетом Верховної Ради, на сьогодні ініційовано відтермінування штрафних санкцій, якщо платник зобов’яжеться і встигне до 1 лютого зареєструвати", — каже Андрій Вегера.

Загалом в області є близько 83 тисяч фізичних осіб підприємців, які повинні відтепер мати касові апарати. Начальник відділу обліку об’єктів оподаткування Андрій Степований розповідає, реєстратори розрахункових операцій можна приєднати навіть до гаджету. Наприклад, до планшета чи телефона.

Ростислав Пшемінський – голова асоціації підприємців Львівщини. За його словами, апарати для розрахунків – це додаткове навантаження для бізнесу. І коштує система від 6 до 10 тисяч гривень.

"Підприємці ще не оговтались після кризи, і нам це додаткове навантаження просто спричинить проблеми у веденні нашого бізнесу. Я наполягаю, щоб ще відтермінувати введення реєстраторів розрахункових операцій. Наприклад, розділити по групах, і проводити ті розрахункові реєстраційні апарати поступово і ніхто не буде протидіяти цьому", — каже Ростислав Пшемінський.

За його словами, 25 січня підприємці планують страйк у Києві.

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