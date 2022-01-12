В Україні зросте ціна на Інтернет-послуги: причини

В перерахунку на долари США у порівнянні з іншими країнами в Україні – одні з найнижчих цін на Інтернет-послуги. Проте, останнім часом провайдери масово заявляють, що будуть змушені підвищити ціни. Експерт школи цифрової безпеки Павло Білоусов розповів про причини підвищення цін в ефірі Українського радіо.

Чому в Україні низька ціна на Інтернет-послуги

Причиною низьких цін на інтернет-послуги в Україні Павло Білоусов називає високий рівень конкуренції між провайдерами.

"В Україні налічується кілька тисяч Інтернет-провайдерів, які ведуть боротьбу за найкращу ціну для споживача. Натомість в інших країнах є декілька потужних провайдерів, які є мало не монополістами на ринку, що дозволяє їм диктувати умови й завищувати ціни на послуги", – каже Павло Білоусов

За словами експерта, низька ціна на Інтернет-послуги в Україні має таке ж співвідношення до зарплат, як в інших країнах.

"Хоч за світовими ціновими мірками, оплата за Інтернет-послуги в Україні є низькою, якщо її зіставити з розміром українських зарплат, то співвідношення ціна-зарплата, буде таким же самим, як і в інших країнах, де вартість послуг є значно вищою", – каже Павло Білоус.

Про модернізацію мереж

За словами Павла Білоусова, в Україні дротовий інтернет з’явився порівняно недавно, що зумовило використання сучасних технологій під час прокладання мереж.

Натомість зростання ціни може відбуватися через загальне підвищення попиту на Інтернет-послуги та прагнення людей споживати якісніший контент. Відповідно, збільшується об’єм трафіку.

"Якщо раніше модернізації можна було уникнути, сьогодні це є вимогою часу, оскільки зріс попит, і на всіх каналу Інтернету може не вистачати. Провайдерам доведеться проводити модернізацію та ставити нове обладнання, збільшувати пропускну здатність", – каже Білоусов.

Якісь послуг у сільській місцевості

Через високу вартість обладнання та малу кількість споживачів, розвивати інтернет у сільській місцевості доволі складно.

"Є чимала різниця в тому, що прокласти Інтернет-мережу до багатоповерхівки з двомастами квартирами, або ж до села, де мешкають сотня жителів. Такі інвестиції не окупляться в селах швидко", – каже Павло Білоусов.

Саме тому провайдери часто встановлюють вживане та дещо застаріле обладнання та завдяки цьому оптимізують свої витрати. Це і призводить до зниження якості Інтернет-послуг у селах.

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