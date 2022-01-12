500 прикарпатців щепилися бустерною дозою вакцини проти COVID-19

500 жителів Івано-Франківської області щепилися бустерною дозою вакцини проти COVID-19. Про це свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони України.

Сьогодні у центрі вакцинації, який розташований у клініці Івано-Франківського медичного університету, бустерною дозою щепилися четверо медиків та двоє людей, яким понад 60 років. Про це Суспільному розповіла лікарка Світлана Тиха.

"Вакцинуються медики та люди після 60 років. Дуже багато їх є, сьогодні також", – каже Світлана Тиха.

Фото: Суспільне Карпати

Франківка Віра Пахолок прийшла у центр вакцинуватися першою дозою проти COVID-19. Жінка розповідає, що розуміє, наскільки небезпечна коронавірусна інфекція. А зважаючи на вік, щепитися їй радила і сімейна лікарка. Віра Пахолок каже, коли виникне потреба у бустерній дозі – обов’язково буде вакцинуватися.

"Як почала вакцинуватися, то піду, звичайно. Я у квітні перехворіла на COVID-19, у важкому стані була. Ну і я вже думаю, що треба вакцинуватися", – каже Віра Пахолок.

Фото: Суспільне Карпати

Бустерну дозу вакцини не слід плутати із додатковою. Про це 11 січня на нараді у голови облдержадміністрації розповів відповідальний за вакцинацію на Прикарпатті Микола Стовбан. За його словами, додаткову дозу вводять людям, що мають важкі супутні хвороби. Таке щеплення не продовжуватиме дію COVID-сертифіката, на відміну від бустерної дози.

"Додаткову дозу можуть отримати люди, які мають важку патологію – тобто онкологічну, ВІЛ-інфекцію. Обов’язкова додаткова доза – для тих людей, які отримали вже дві дози, їх треба додатково захистити. Бустерна доза – для того, щоб посилити імунітет в людини. Яку вакцину обрати для бустерної дози, визначить сімейний лікар. Тест на антитіла робити не потрібно. Це – міф", – каже Микола Стовбан.

Як інформують на сайті МОЗу, з дати уведення бустерної дози новий COVID-сертифікат діятиме 270 днів. Його можна буде згенерувати у додатку "Дія" наприкінці січня. До того часу діятиме сертифікат за попередню повну вакцинацію.

Що відомо

В Україні 4 січня дозволили робити бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися. Для того, щоб отримати щеплення, необхідно звернутися до будь-якого центру вакцинації.

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