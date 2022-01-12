На Івано-Франківщині за добу медики проти COVID-19 вакцинували 3 467 людей

Впродовж 11 січня проти COVID-19 в Івано-Франківській області медики щепили 3 467 людей. Про це свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони України.

За попередню добу в області першою дозою лікарі вакцинували 1 260 прикарпатців, другою — 1 996, додатковою дозою імунізувалися дев’ять людей. Усього першою дозою щепилися 424 606 жителів, другою дозою медики вакцинували 381 994 людини, додатковою — 128.

Бустерною дозою на Івано-Франківщині за попередню добу вакцинувалися 202 людини. Всього ревакцинальною дозою щепилися 500 прикарпатців.

На Івано-Франківщині першою дозою вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech щепили 1 956 дітей та підлітків до 18 років, другою дозою — 1 488.

Згідно з даними, розміщеними на сайті Ради національної безпеки і оборони України, на Франківщині на 10 тис. населення двома дозами імунізувалися приблизно 27,88% жителів області, однією дозою — 30,99%.

Найбільше прикарпатців вакцинувалися препаратом Pfizer-BioNTech (41,6% тих, хто отримав першу дозу, та 43,1% людей, які імунізувалися другою дозою). Першою дозою вакцини компанії AstraZeneca щепилися 25,9%, другою дозою — 23,1%. Найменше прикарпатців імунізувалися препаратом Moderna (9,1% — першою дозою, 10% — другою) і CoronaVac (23,5% і 23,8% відповідно).

56,3% прикарпатців, яких медики щепили додатковою дозою, імунізувалися препаратом Pfizer-BioNTech, 37,5% — Moderna, 5,5% — препаратом CoronaVac та 0,8% — вакциною AstraZeneca. Додатковою дозою імунізувалися приблизно 0,9% жителів області.

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