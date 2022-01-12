НАТО готове відкрити представництво у Москві — Столтенберг

Північноатлантичний альянс готовий відкрити представництво у Москві, а також пропонує Росії відкрити своє представництво у Брюсселі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками перемовин із питань безпеки із Росією, представниками США та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у форматі саміту Росія – НАТО.

"Якщо говорити про комунікацію, союзники готові розглянути покращення каналів військової комунікації. Також ми розглядаємо відкриття наших офісів у Москві та російських – у Брюсселі", – зазначив генсек.

За його словами, при цьому РФ та НАТО домовились про подальші зустрічі.

"Союзники за НАТО готові знову зустрічатися із Росією для того, щоб більш детально провести дискусії та розглянути конкретні пропозиції й шукати рішення", – зауважив Столтенберг.

У Міністерстві закордонних справ Росії врахували пропозицію НАТО щодо відкриття офісів, однак відповіді ще не дали, повідомляє РИА "Новости"

12 січня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулись переговори з питань безпеки із Росією, представниками США та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у форматі саміту Росія – НАТО. На них обговорювали ситуацію біля кордонів України і "гарантії безпеки", на яких наполягала Росія.

Що відомо

На початку січня відбулась низка зустрічей представників України, РФ, НАТО і США, на тлі численних повідомлень про скупчення російських військ на кордоні з Україною.

Так 9 січня заступниця держсекретаря США Венді Шерман зустрілася в Женеві із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим.

7 січня відбулось позачергове відеозасідання голів МЗС країн-членів НАТО, під час якого міністри підтвердили готовність до розширення Альянсу та права України вступити до НАТО.

Ввечері 2 січня президенти США та України Джозеф Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі. Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомили у Білому домі.

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