Станом на 12 січня на Волині бустерну дозу вакцини проти коронавірусу отримали більше пів тисячі людей, — розповіла Суспільному головна спеціалістка обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко.

З її слів, бустерну дозу вакцини може отримати будь-яка людина віком від 18 років. ЇЇ роблять для підсилення дії двох попередніх вакцин від коронавірусу, після того, як пройде 6-9 місяців.

Після бустерного щеплення сертифікат вакцинації буде новий, він діятиме 270 днів, — каже Людмила Рожко.

Суспільне Волинь

Вранці в Луцькому центрі первинної меддопомоги №2 черга з десяти людей на щеплення. Серед них лучанин Ігор Диня.

Суспільне Волинь

Чоловік прийшов отримати бустерну дозу вакцини від коронавірусу. Каже: після другої вакцинації від COVID-19 пройшло 6 місяців і два дні.

Сімейна лікарка Тетяна Кравчук каже, що після бустерної дози вакцини реакція організму на щеплення може бути подібна, як після першої чи другої. Зокрема, лихоманка, озноб тіла, погане самопочуття, порушення сну. Додає: усе має пройти впродовж 3-5 діб після вакцинації.

Незалежно від того, якою вакциною первинно щепилася людина, бустерну дозу роблять тільки вакцинами Pfizer та Moderna, — каже лікарка.

Наразі бустерну дозу можна отримати в усіх пунктах вакцинації області. Під час брифінгу заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук розповіла, що на Волині також почали працювати мобільні бригади, які робитимуть бустерні щеплення у селах, а також на підприємствах, якщо кількість охочих вакцинуватися буде понад 20 людей.

За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, від початку вакцинальної кампанії, станом на 12 січня, в області отримали одну дозу вакцини проти COVID-19 – 327 942 людини, дві дози – 301 843 волинянина. Наразі додаткову дозу отримали 117 людей, бустерну – 546 жителів області.

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