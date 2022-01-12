За добу на Волині підтвердили 94 нових випадків COVID-19, дві людини померли

За останню добу на Волині підтвердили 94 нових випадків коронавірусної інфекції. Дві людини померли від ускладнень, викликаних хворобою. Про ситуацію із захворюваністю станом на 12 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужали 99 людей. По одному летальному випадку зафіксували у Луцькому районі в Мар’янівській громаді та Ковельському районі у Ковельській громаді.

Методом ПЛР протестували 1 096 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 22 хворих

Боратинська ТГ – 1 хворий

Городищенська ТГ – 2 хворих

Горохівська ТГ – 3 хворих

Ківерцівська ТГ – 3 хворих

Олицька ТГ -1 хворий

Торчинська ТГ — 8 хворих

Цуманська ТГ – 3 хворих

Володимир-Волинська ТГ -13 хворих

Зимнівська ТГ – 1 хворий

Нововолинська ТГ – 6 хворих

Оваднівська ТГ -1 хворий

Павлівська ТГ – 3 хворих

Поромівська ТГ – 1хворий

Любешівська ТГ -4 хворих

Маневицька ТГ – 2 хворих

Прилісненська ТГ – 1 хворий

Головненська ТГ – 7 хворих

Дубечненська ТГ – 1 хворий

Ковельська ТГ – 2 хворих

Люблінецька ТГ – 4 хворих

Ратнівська ТГ – 1 хворий

Самарівська ТГ – 1 хворий

Смідинська ТГ — 1 хворий

Старовижівська ТГ – 1хворий

Шацька ТГ – 1 хворий

За весь час пандемії в області захворіли 104 434 волинян. 100 958 людей одужали від COVID-19. 2 207 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

Попередньої доби епідеміологи повідомляли про 98 нових випадків за добу. Чотири летальних випадків зафіксували.

За добу 11 січня проти COVID-19 в області провели 2 761 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 327 942 людини, отримали додаткову дозу – 117 людей, бустерну дозу – 546 людей. Загалом провели 630 448 щеплень.

щеплення. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 327 942 людини, отримали додаткову дозу – 117 людей, бустерну дозу – 546 людей. Загалом провели 630 448 щеплень. З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.

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