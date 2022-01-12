За добу на Волині підтвердили 94 нових випадків COVID-19, дві людини померли

За останню добу на Волині підтвердили 94 нових випадків коронавірусної інфекції. Дві людини померли від ускладнень, викликаних хворобою. Про ситуацію із захворюваністю станом на 12 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Упродовж доби в області одужали 99 людей. По одному летальному випадку зафіксували у Луцькому районі в Мар’янівській громаді та Ковельському районі у Ковельській громаді.
Методом ПЛР протестували 1 096 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 22 хворих
- Боратинська ТГ – 1 хворий
- Городищенська ТГ – 2 хворих
- Горохівська ТГ – 3 хворих
- Ківерцівська ТГ – 3 хворих
- Олицька ТГ -1 хворий
- Торчинська ТГ — 8 хворих
- Цуманська ТГ – 3 хворих
- Володимир-Волинська ТГ -13 хворих
- Зимнівська ТГ – 1 хворий
- Нововолинська ТГ – 6 хворих
- Оваднівська ТГ -1 хворий
- Павлівська ТГ – 3 хворих
- Поромівська ТГ – 1хворий
- Любешівська ТГ -4 хворих
- Маневицька ТГ – 2 хворих
- Прилісненська ТГ – 1 хворий
- Головненська ТГ – 7 хворих
- Дубечненська ТГ – 1 хворий
- Ковельська ТГ – 2 хворих
- Люблінецька ТГ – 4 хворих
- Ратнівська ТГ – 1 хворий
- Самарівська ТГ – 1 хворий
- Смідинська ТГ — 1 хворий
- Старовижівська ТГ – 1хворий
- Шацька ТГ – 1 хворий
За весь час пандемії в області захворіли 104 434 волинян. 100 958 людей одужали від COVID-19. 2 207 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби епідеміологи повідомляли про 98 нових випадків за добу. Чотири летальних випадків зафіксували.
- За добу 11 січня проти COVID-19 в області провели 2 761 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 327 942 людини, отримали додаткову дозу – 117 людей, бустерну дозу – 546 людей. Загалом провели 630 448 щеплень.
- З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.
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