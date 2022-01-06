Першим бустерну дозу вакцини проти COVID-19 на Волині отримав медик

Ігор Мочарський – перший серед волинян отримав бустерну дозу вакцини проти коронавірусу. Суспільному чоловік розповів, що працює у Волинській обласній психіатричній лікарні №1.

Чоловік щепився 3 січня.

Нині, каже завідувач поліклінічного відділення Волинської обласної психіатричної лікарні, почувається добре. Після введення третьої дози декілька днів відчував біль у руці.

Суспільне Волинь Ігор Мочарський

Зі слів медика, третє щеплення зміцнить імунітет. Ігор Мочарський розповів: щодня контактує з великою кількістю пацієнтів, тому вирішив посилити захист організму від інфекції.

"Люди заходять найрізноманітніші, шансів заразитися багато. Дивлюся на цивілізований світ: вакцинується Німеччина, Ізраїль, США, то немає підстав вважати, що вони дурніші за нас", – каже завідувач поліклінічного відділення психлікарні.

Як розповіла Суспільному головна спеціалістка обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко, станом на 6 січня на Волині бустерну дозу вакцини проти коронавірусу отримали 23 людини, 37 волинян щепилися додатковою дозою.

Отримати третє щеплення від коронавірусу можна у будь-якому центрі вакцинації області. Оновлений сертифікат після отримання третьої дози вакцини, каже Людмила Рожко, діятиме 270 днів.

Зі слів головної спеціалістки обласного управління охорони здоров'я, загалом в області щепленні двома дозами вакцини проти коронавірусу 38% волинян.

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