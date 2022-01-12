COVID-19: на Хмельниччині підтвердили 367 нових випадків

На Хмельниччині станом на 12 годину 13 січня лабораторно підтвердили 367 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужала від недуги ще 181 людина. Від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 4 жителі області.

Такі дані повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За минулу добу проведено 1376 досліджень методом ПЛР, 207 – методом ІФА, 851 – тест на антиген.

Нові випадки захворювання були виявлені:

216 – Хмельницький район;

100 – Шепетівський район;

51 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні перебуває 3867 людей: 631 лікується стаціонарно, 3236 – амбулаторно. З них 248 – діти, 80 – медпрацівники.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 31,5%. В лікарнях перебувають 631 хворий, 83 – з підозрою.

Станом на 12:00 годину 13 січня в Хмельницькій області зареєстровано 149075 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 9011 – діти, 6028 – медпрацівники. Одужали від хвороби 141809 людини (95,1% від підтверджених випадків), з них 8763 – діти, 5908 – медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3399 людей.

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