COVID-19: на Хмельниччині виявили 351 новий випадок захворювання

На Хмельниччині станом на 13 годину 12 січня лабораторно підтвердили 351 новий випадок захворювання на COVID-19. Одужали від недуги ще 221 людина. Від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 5 жителів області.

Такі дані повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Проведено 1286 досліджень методом ПЛР, 117 – методом ІФА, 898 – тестів на антиген.

Нові випадки захворювання були виявлені:

150 – Хмельницький район;

76 – Шепетівський район;

125 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні перебуває 3685 людей: 644 лікується стаціонарно, 3041 – амбулаторно. З них 243 – діти, 76 – медпрацівники.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 32,6%. В лікарнях перебувають 644 хворих, 99 – з підозрою.

Станом на 13:00 годину 12 січня в Хмельницькій області зареєстровано 148708 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 8992 – діти, 6017 – медпрацівники. Одужали від хвороби 141628 людини (95,2% від підтверджених випадків), з них 8749 – діти, 5901 – медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3395 людей.

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