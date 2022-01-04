В Україні швидше діагностуватимуть туберкульоз — ЦГЗ

В Україні з січня 2022 року медики застосовуватимуть нову методику для виявлення антибіотикорезистентного туберкульозу.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я України. Там зазначають, що діагностика відбуватиметься майже у 500 разів швидше.

"Термін отримання результатів тестування на медикаментозну чутливість до протитуберкульозних препаратів скоротиться з 30 днів до 90 хвилин", — наголосили в ЦГЗ.

Там додали, що це дозволяють зробити спеціальні картриджі, які Україна отримала в грудні минулого року.

За даними Центру медичної статистики МОЗ України, в Україні за 2020 рік кількість уперше зареєстрованих захворювань на туберкульоз, включно з його рецидивами, становила 17 593, або 42,2 на 100 000 населення. Це на 29,8% менше показника 2019 року (60,1 на 100 000 населення). Найвищі рівні захворюваності на туберкульоз зареєстровано серед населення Одеської, Дніпропетровської, Львівської областей та підконтрольної Україні частини Донецької області.

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