COVID-19 на Запоріжжі: 122 нових випадки та 20 летальних

За минулу добу, 11 січня, в Запорізькій області виявили 122 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, померли 20 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, одужали 125 мешканці регіону.
Про це повідомляє Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.
За останню добу лабораторно були обстежені 1 025 людей. Нині в регіоні продовжують лікуватись 943 пацієнти.
Протягом всього періоду пандемії на Запоріжжі захворіли на коронавірусну хворобу 183 279 мешканців, з них одужали 176 934, загальна кількість померлих – 5 399.
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Нагадуємо, що мешканці області можуть звертатися на гарячу лінію STOPCOVID19 на Запоріжжі:
- 15-45 – цілодобова урядова лінія
- 0 800 503 508 – гаряча лінія Запорізького обласного контактного центру
- 707 26 81 – цілодобова лінія лабораторного центру
Що відомо
- За добу 11 січня в Україні виявили 7 117 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 409, медпрацівників – 160). Летальних випадків – 193.
- 44 000 експрес-тестів та 78 770 ПЛР-тестів для визначення коронавірусної інфекції передали лікарням Запорізької області.
- Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- В Україні відтепер можна зробити третю (бустерну) дозу вакцини проти коронавірусу. 6 січня про це офіційно повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Ідеться про повнолітніх громадян.
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