Станом на 11 січня бустерною дозою від Covid-19 щеплені 185 мешканців Запоріжжя та області. Отримати таке щеплення можна в будь-якому з 15 Центрів масової вакцинації Запорізької області.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла медична директорка поліклініки № 10 у Запоріжжі Світлана Черніговцева.

Фото: Суспільне Запоріжжя У Запорізькій області бустерною дозою можна щепитися у будь-якому центрі вакцинації

МОЗ рекомендує надавати пріоритет вакцинам на мРНК-основі — Pfizer або Moderna. Але, дозволено використовувати й інші вакцини (ті, якими були зроблені перша та друга дози).

Фото: Суспільне Запоріжжя Світлана Черніговцева

"Рекомендований термін для проведення бустерної дози — після 180 днів після другого щеплення. Рекомендований інтервал - до 270 днів. Але, якщо людина пропустила цей термін, можна проводити бустерну вакцинацію до 365 днів. Тобто, протягом року після 2-го щеплення", — зазначила Світлана Черніговцева.

За її словами, бустерна доза, як правило, переноситься людиною так, як були перенесені перші та друга доза. Особливих ускладнень після бустерної дози бути не повинно — каже лікарка.

Що відомо

Згідно з розпорядженням Міністерства охорони здоров’я України, з 6 січня повнолітніх громадян вакцинують бустерною дозою проти Covid-19 задля посилення дії попередніх щеплень, які з часом втрачають ефективність.

Бустерні дози вакцини перш за все захищають від тяжкого перебігу COVID-19 та смерті. Дослідження, проведене в Ізраїлі, свідчить про 90% ефективність бустерної дози мРНК-вакцин проти важкої форми COVID-19.

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