88 медзакладів на Запоріжжі отримали тести на визначення COVID-19

44 000 експрес-тестів та 78 770 ПЛР-тестів для визначення коронавірусної інфекції передали лікарням Запорізької області. Діагностичні матеріали розподілили відповідно до кількості укладених декларацій із сімейними лікарями.

Про це Суспільному розповів директор Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації Олексій Кулинич. Тести придбали коштом державної субвенції за понад шість із половиною мільйонів гривень. "Оскільки ми маємо ковідний шпиталь у складі багатопрофільної лікарні, ці тести для нас дуже необхідні, для нашої подальшої роботи. Ми їх закуповували самі, але якщо ми більше коштів направимо на медикаментозне забезпечення, придбання апаратури, то ці тести будуть нам як знахідка", – каже Наталія Бєлова, головна лікарка Оріхівської багатопрофільної лікарні.

Фото: Суспільне Запоріжжя Наталія Бєлова

"Нам не принципово, від якого фінансування надходить допомога. Нам принципово те, що вона є, що ми маємо можливість в якийсь спосіб на інші потреби використати свій ресурс. А це буде, як додаткова допомога, аби у закладах були ширші можливості для діагностування цієї патології", – сказав Роман Кравченко, головний лікар Пологівської багатопрофільної лікарні.

Фото: Суспільне Запоріжжя Роман Кравченко

За словами Олексія Кулинича, експрес та ПЛР-тести отримали 48 Центрів первинної медико-санітарної допомоги та сімейних амбулаторій, 7 багатопрофільних лікарень та 33 приватних заклади охорони здоров’я Запорізької області.

Що відомо

За минулу добу, 10 січня, в Запорізькій області виявили 179 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, померли 16 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, одужали 162 мешканці регіону.

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