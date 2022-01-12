На Миколаївщині під час пожежі загинув чоловік

11 січня, близько о пів на п'яту вечора, у місті Снігурівка сталася пожежа. Загинув чоловік 1996 року народження.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердив речник надзвичайників Артем Вагін.

За словами Артема Вагіна, загорілося на другому поверсі двоповерхового житлового будинку по вул. Центральній м. Снігурівка Баштанського району. Під час пожежі утворилося щільне задимлення, яке розповсюдилось сходами.

"Рятувальники вивели на свіже повітря трьох людей. Під час розвідки в кімнаті квартири виявили тіло загиблого чоловіка", — розповів Артем Вагін.

Пожежу на площі 40 квадратних метрів загасили за пів години.

Причину займання встановлюють.

Від ДСНС працювали дві спецмашини та вісім рятувальників.

Що відомо

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з 3 по 9 січня в Україні рятувальники ліквідували 788 пожеж, врятували 23 людини. На пожежах загинули 39 людей.

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