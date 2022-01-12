В Україну прийшло різке похолодання. Прогноз погоди на середу

В Україні, 12 січня, за прогнозом Укргідрометцентру, погоду визначатиме антициклон BERNHARD. Тому опадів у більшості областей не очікується. На дорогах місцями ожеледиця. Буде хмарно з проясненнями. З північного заходу продовжить надходити холодне арктичне повітря, і морози посиляться.

Також трохи посилиться вітер. Він буде північно-західний, 7-12 м/с — без штормових поривів, але стійкий, холодний, тому це додаватиме дискомфортних відчуттів, відзначили синоптики.

Температура протягом доби 10-15° морозу, вночі на півночі стовпчики термометрів опускалися до 18° морозу, вдень на заході країни прогнозують 4-9° морозу; у південно-східних та південних областях вночі було 6-11° морозу, вдень прогнозують 3-8° морозу.

У північних областях, за прогнозами синоптиків, вдень температура буде 11-13° морозу. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

На заході країни вдень без істотних опадів. Найхолодніше буде на Хмельниччині — вдень 9-11° морозу. Найтепліше — на Закарпатті. Там вдень прогнозують 3-5° морозу. Переважно у регіоні вдень температура повітря становитиме 9-13° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У центральних областях вдень, за прогнозами синоптиків, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вдень температура становитиме 9-13° морозу. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У південних областях вдень буде без істотних опадів, температура вдень буде 3-6° морозу. У Криму вдень буде переважно 2-4° морозу. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У східних областях вдень, за прогнозами синоптиків, без істотних опадів. Вдень температура повітря на північному сході — Сумщина — 11-13° морозу. На решті території переважно буде 5-10° морозу. На південному сході — Запоріжжя — вдень буде 4-6° морозу. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

На Київщині, за прогнозами синоптиків, хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби у Києві та області буде 13-15° морозу.

Що відомо

У Києві через суттєве похолодання, яке прогнозують синоптики, столична влада планує збільшити кількість пунктів обігріву.

У Львові облаштували 27 додаткових пунктів обігріву для людей на вулиці. Вони працюватимуть по всіх районах міста упродовж 11 – 13 січня.

У Києві метеорологічна зима прийшла на 3 тижні пізніше кліматичної норми. Про це повідомили кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

У деяких місцях в Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.

На Алясці зафіксували нові температурні рекорди.

Всесвітня метеологічна організація визнала новий температурний рекорд в Арктиці — 38°C тепла.

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