На вірменсько-азербайджанському кордоні 11 січня сталася стрілянина між військовослужбовцями двох країн. Цю інформацію підтвердили міністерства оборони Азербайджанута Вірменії.

За даними Азербайджану, стрілянина сталася внаслідок "провокації збройних сил Вірменії у Кельбаджарському районі". У результаті загинув один військовослужбовець. "Уся відповідальність за загострення лежить на військово-політичному керівництві Вірменії", — заявили в Міноборони Азербайджану.

Натомість Вірменія стверджує, що азербайджанська сторона першою відкрила вогонь із застосуванням артилерії та безпілотників. Унаслідок обстрілів загинули двоє військовослужбовців, ще двоє зазнали поранень, але їхньому життю нічого не загрожує. Пізніше, за даними Міноборони Вірменії, ситуація на кордоні стабілізувалася.

Оновлено 23:55. У попередньому абзаці замість "азербайджанська сторона" помилково було написано "вірменська сторона". Перепрошуємо за помилку в читачів.

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Що відомо

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався в 1988 році.

27 вересня 2020 року в Нагірному Карабаху почався наступ азербайджанських військ. Азербайджан назвав відкриття вогню його військовими "контрнаступом", заявивши, що йдеться про відповідь на обстріли з боку вірменських сил. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан у розв'язанні війни. Обидві країни заявили про вбитих і поранених та оголосили воєнний стан.

10 листопада 2020-го Азербайджан та Вірменія підписали мирну угоду між двома країнами після останньої війни за Нагірний Карабах, яка тривала 44 дні. Договір підписали за посередництва Росії, 26 листопада 2021-го, президенти Азербайджану, РФ та прем'єр-міністр Вірменії. Вони домовилися завершити демаркацію та делімітацію азербайджано-вірменського кордону, розблокувати транспортні коридори та продовжити розмінування територій.

Вірменські громадяни сприйняли підписання цього договору як капітуляцію, через що в Єревані відбулися акції протесту з вимогою відставки прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна.

У листопаді 2021 року Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв під час переговорів у Сочі домовилися про створення комісії з демілітаризації вірмено-азербайджанського кордону та розблокування транспортних коридорів у регіоні.

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