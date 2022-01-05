У Вірменії зібрано понад чотири тисячі підписів під петицією до компанії Google про збереження Вірменських топонімів у Нагірному Карабаху. Це стало відповіддю на вимоги МЗС Азербайджану про маркування території Нагірного Карабаху виключно азербайджанськими географічними назвами.

Текст петиції розміщено на сайті Change.org.

Згідно з текстом петиції, 23 грудня 2021 року МЗС Азербайджану повідомило, що звернулося до компанії Google стосовно маркування території Нагірного Карабаху виключно азербайджанськими географічними назвами. Згідно з офіційною позицією Азербайджану, йдеться про наявне "викривлення" офіційних географічних назв на території Азербайджану, яке необхідно виправити.

Натомість автори петиції вважають, що цей запит Азербайджану є кроком у напрямку знищення вірменської культурної спадщини на території Нагірного Карабаху та суперечить міжнародному праву. Вони посилаються на проміжне рішення Міжнародного суду ООН від 7 грудня 2021, яким суд, серед іншого, заборонив Азербайджану вчиняти дії, спрямовані на знищення культурної спадщини Вірменії на території Нагірного Карабаху.

Станом на 15 годину за київським часом, під петицією вже підписалося 4900 людей.

Що відомо

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався в 1988 році.

27 вересня 2020 року в Нагірному Карабаху почався наступ азербайджанських військ. Азербайджан назвав відкриття вогню його військовими "контрнаступом", заявивши, що йдеться про відповідь на обстріли з боку вірменських сил. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан у розв'язанні війни. Обидві країни заявили про вбитих і поранених та оголосили воєнний стан.

10-го листопада 2020-го Азербайджан та Вірменія підписали мирну угоду між двома країнами після останньої війни за Нагірний Карабах, яка тривала 44 дні. Договір підписали за посередництва Росії, 26-го листопада 2021-го, президенти Азербайджану, РФ та прем'єр-міністр Вірменії домовилися завершити демаркацію та делімітацію азербайджано-вірменського кордону, розблокувати транспортні коридори та продовжити розмінування територій.

Вірменські громадяни сприйняли підписання цього договору як капітуляцію, через що в Єревані пройшли акції протесту з вимогою відставки прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна.

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