Зеленський поспілкувався телефоном із Трюдо. Про що говорили

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Серед іншого політики обговорили безпекові питання та ситуацію на Донбасі.

Про це Зеленський повідомив у своєму Twitter.

"Поговорив телефоном із Джастіном Трюдо. Поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі. Обмінялися баченням міжнародних зусиль для деескалації", – написав він.

Також Зеленський та Трюдо обговорили можливість продовження місії UNIFIER та домовилися разом добиватися справедливої компенсації родинам жертв катастрофи рейсу PS752 в Ірані, який був збитий військовими країни на початку 2021 року.

Раніше Володимир Зеленський зустрівся з радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером і дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном для обговорення ситуації на Донбасі. 4 грудня представники двох країн проводили аналогічні переговори у Москві.

Що відомо

7 січня президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Франція та Німеччина ініціювали зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" протягом кількох наступних тижнів щодо врегулювання ситуації на сході України.

6 січня російські ЗМІ повідомили, що у Москві відбулися переговори радника канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнса Пльотнера, дипломатичного радника президента Франції Еммануеля Бонна та заступника глава адміністрації президента Росії Дмитра Козака щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

5 січня глава Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонні переговори з представниками "нормандського формату" — Франції та Німеччини без Росії.

У грудні 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розробила "10 кроків для виконання Мінська" й готова говорити з РФ напряму.

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